Video: impactante choque entre un auto y una moto

La secretaría de Seguridad de General Pueyrredon difundió un video a través de sus redes sociales de un fuerte choque que protagonizaron un auto y una moto.

Si bien el hecho fue el sábado por la mañana, las imágenes se dieron a conocer este martes.

En las mismas puede verse como un auto cruza la avenida y una moto lo impacta por un lateral trasero. Intervino una ambulancia del SAME y personal policial.

"No respetar las Leyes de tránsito, atenta contra la convivencia vial y pone en riesgo no solo al que no las cumple sino también al resto de los vecinos", informaron desde el área.