Colegios Privados: denuncian que en Mar del Plata no cumplen con la "Escuela Abierta"

El Comunicado 108/21 de la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, establece la presencialidad en las clases, para quienes no tienen acceso a la conectividad. Luis Distéfano, ex secretario de Educación municipal y director de la Secundaria 25, denunció que "los directivos de los establecimientos privados reciben amenazas de los inspectores para no cumplir con el comunicado provincial".