La UCR le ofreció ser candidato a Manes y se ilusiona con sumar a Monzó y Stolbizer

En un encuentro en el que estuvieron sus líderes más importantes, la Unión Cívica Radical le ofreció a Facundo Manes encabezar la lista de candidatos a diputados nacional por la provincia de Buenos Aires de esa fuerza, en una interna de Juntos por el Cambio.

El neurocientífico se mostró agradecido, dio señales de que si se dan ciertas condiciones podría aceptar pero dijo que dará su respuesta más adelante. En tanto, sus correligionarios se ilusionan con sumar a Emilio Monzó y a Margarita Stolbizer al armado.

Hoy los radicales nos reunimos con Facundo Manes para conversar sobre la situación que está viviendo la Argentina. Sus valores, sus ideas y su visión de futuro son aportes fundamentales para discutir la transformación que necesita la provincia de Buenos Aires y todo el país. pic.twitter.com/nRxrrtGPuY — Maxi Abad (@MaxiAbad) June 16, 2021

Manes fue recibido en la histórica sede del Comité Nacional por la plana mayor del partido: estuvieron los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Rodolfo Suáres (Jujuy), el presidente del partido, Alfredo Cornejo y los líderes parlamentarios Luis Naidenoff y Mario Negri.

Se sumó también Ernesto Sanz, el flamante titular del comité provincia, Maximiliano Abad y Martín Lousteau. Esa presencia extendida, con representantes de espacios que venían de enfrentarse en la interna por la conducción del partido bonaerense, buscó dar a Manes una señal de respaldo fuerte, para convencerlo de aceptar.

El único referente que por ahora no se sumó es Gustavo Posse, el intendente de San Isidro, que viene de ser derrotado en la interna bonaerense pero sobre el fin de semana pasado amagó con presentar una lista para las PASO de Juntos por el Cambio.

Aunque Manes no respondió si aceptará el convite, fuentes partidarias se entusiasmaron con esa posibilidad sobre la base de una serie de indicios, según contaron a DIB. E1) La presencia misma de Manes en el Comité: Una jugada que, si fuese seguida de una negativa, lo expondría en público a un segundo portazo. 2) La buena disposición del neurocientífico en la reunión y su involucramiento previo en la campaña por la conducción bonaerense del partido, donde apoyó la lista que integraba su hermano, que finalmente llevo a Abad a la conducción. 3) La más explícita, una serie de frase con las que insinuó que podría aceptar, como una en la que dijo que “si el partido tiene ganas de liderar está para llevar adelante un proyecto de progreso basado en la ciencia y el conocimiento, yo estoy dispuesto a aportar”, señaló Manes, según contó a DIB un dirigente que participó del encuentro.

En el partido, igual, son cautos: Manes declinó en 2017 un ofrecimiento para integrar la boleta de Juntos por el Cambio para diputados nacionales por la provincia, en la elección general, no en la interna. Dijo que no, según trascendió en ese momento, porque no se le garantizó el primer puesto en la lista.

Además, Manes tiene una relación muy fría con el expresidente Mauricio Macri, del que se mantuvo distanciado durante toda su presidencia. Macri, con todo, no se opondría al desembarco bonaerense del médico, al que imagina compitiendo con María Eugenia Vidal, su opción para el distrito. En PRO, sin embargo, el larretismo ya dice que la exgobernadora tiene anudado su vuelta a la política porteña y que en un 100’% ya confirmó internamente que no volverá a jugar una candidatura en Provincia.

Ella sigue en EEUU, donde escuchó un ofrecimiento de Luis Almagro, el titular de la OEA, para asumir un cargo en ese organismo, ligado a los derechos de la mujer. Si acepta, eso no implicaría mudarse de Buenos Aires.

Mientras, después de la foto de hoy, nadie en el radicalismo espera un desplante. Es que en el seno de la fuerza recibieron señales positivas del médico durante los últimos días. Cornejo, Morales y Negri, entre otros, lo abordaron en las últimas semanas para tomarle el pulso a Manes y confirmar si estaría dispuesto a jugar o no. Se convencieron de que sí y, por eso, activaron el acto de hoy en el tercer piso del comité nacional en la Capital. Solo faltó a cita el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien avisó que no podría viajar.

De hecho, varios en el radicalismo ya piensan más allá. Uno de los presentes en la sede de calle Tucumán dio a este medio que tras el encuentro se comunicó con el expresidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó, que viene planteando su intención de ser candidato a diputado nacional con vista a una postulación en 2023 a Gobernador. para proponerle formar parte de esa lista, que competirá con las de PRO. También Margarita Stolbize viene teniendo contactos y podría sumarse a la interna a través del radicalismo.