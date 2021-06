Chila Gómez, el arquero marplatense que disfruta su momento en Racing

El arquero marplatense Gastón "Chila" Gómez pasa unos días de descanso en Mar del Plata, a la espera de la reanudación de los entrenamientos de Racing Club para el segundo semestre del año.

Chila fue el encargado de defender el arco de la "Academia" en la semifinal y final de la Copa de la Liga Profesional. En el primer partido, fue figura y atajó un penal en la definición ante Boca.

"Fueron lindos partidos, lo disfruté. El resultado no es el que queríamos pero se disfrutó jugar esos partidos", comentó al respecto en una charla con El Marplatense a la salida de la Municipalidad, donde fue recibido por el intendente Guillermo Montenegro.

Gómez pudo ser titular gracias a que Gabriel Arias, el "dueño" del arco de Racing fue convocado a la Selección chilena. "Uno entrena día a día sabiendo que le puede tocar, más con Racing que es un club grande. Me toco una semi y final, pero nos preparamos con tranquilidad y laburando. Se espera el momento, teniendo una meta en la cabeza para laburar sobre eso, escuchando a quienes me rodean que me decían que tuviera tranquilidad y paciencia que iba a llegar ese momento", señaló al respecto.

"Terminamos un semestre bárbaro, no se dio el resultado pero da esperanzas de cara a lo que viene", dijo sobre la actualidad de Racing. Además, se ilusionó con el regreso de Lisandro López: "Es una alegría inmensa, por cómo es como persona, lo que genera en el grupo y el liderazgo que tiene".

Toda su familia vive en Mar del Plata, ciudad a la que extraña cuando no viene por mucho tiempo. Se difundió un video en el que festejaron su actuación ante Boca. "Ellos estaban muy contentos y emocionados por el resultado y por como me habían ido a mi", añadió Chila.

De sus inicios, recuerda cómo iba a entrenar en el micro a la villa de Atlético Mar del Plata y todos los partidos del domingo. Actualmente, incursionando también en su faceta "gamer" y de transmisiones online, "Chila" disfruta de su momento en Racing a la espera de mayores oportunidades.