Manino Iriart: "Hay que empezar a hablar de las cuestiones buenas que se vienen"

El director Nacional del Correo Argentino Rodolfo Manino Iriart destacó que se acelera el plan de vacunación y que "avanzamos en el camino de la esperanza" con un tema central: la economía.

"El gobierno de Alberto Fernández viene impulsando distintas medidas para que haya más circulación de dinero y así más consumo", afirmó en CNN Radio Mar del Plata, al programa Hora 10 que se emite todos los sábados en el 88.3.

"Es emocionante ver videos donde el chofer del Correo Argentino llega con vacunas porque esto es vida. Acá en Mar del Plata tenemos en el último tiempo 280 mil dosis y a todas las trajo el Correo Argentino", dijo en un tramo de la nota, referido al tema de las dosis que distribuye la empresa estatal.

"Nosotros ya teníamos la experiencia de entregar la vacuna antigripal, no estando yo como funcionario, pero esto de la vacuna del coronavirus es un desafío muy grande, con lo que nos esperanzamos que en el poco tiempo estaremos duplicando la cantidad de dosis", analizó el funcionario. "El Correo Argentino no está para hacer ganancias, sino para prestar un servicio, pero también buscamos hacer precio entre las competencias", sentenció.

Manino se ha mostrado al frente de la llegada de las vacunas a Mar del Plata, con lo cual "destaco que hay que tomar esto con una cierta alegría sin dejar de lado que hay personas que sufren o sufrimos, en lo particular, a gente querida".

"Recuerdo cuando era chico, confiaba en la vacuna que me daban. No nos preguntábamos qué marca era la vacuna, por eso quiero destacar todo esto en un marco de realidad que no debemos dejar de lado", aclaró sobre la polémica referida a las procedencias de cada dosis.

Reactivar el consumo, motor de la economía. Ahí también está puesto el esfuerzo del gobierno de @alferdez, pensando en el presente y en lo que vendrá. pic.twitter.com/SBcpVAehPv — Rodolfo Manino Iriart (@ManinoIriart) June 18, 2021

Luego de dar algunas precisiones sobre la logística de lo que será el reparto de urnas para las próximas elecciones, Manino valoró que "ahora lo que se viene luego de la pandemia es inyectar dinero pero ahora hay dos o tres cosas que quiero decirte. Se generarán las devoluciones de ganancias, más el 12% de aumento a jubilaciones y las Asignaciones familiares permite tener viva la economía de cada pueblo o ciudad".

Iriart indicó que la devolución de ganancias “impactará de forma directa en 23.026 empleados y jubilados del partido de General Pueyrredon y se calcula que el 70% de los contribuyentes que venían pagando Ganancias ahora dejarán de hacerlo”.

“Permitirá -agregó- a través de un esfuerzo fiscal de 48.000 millones de pesos, recomponer el poder adquisitivo de casi el 90 por ciento de las personas asalariadas. Esto inyectará dinero en el mercado interno con el objetivo de reactivar la economía”, dijo.

"Tuvimos 12 meses en pandemia de los 15 que lleva este gobierno", recordó Iriart. "Los 13 mil millones de tarjetas alimentar es otro tema que debemos destacar porque hay un gobierno presente en la necesidad y ese esfuerzo la oposición la tiene que reconocer", cerró el funcionario.