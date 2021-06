Vecinos Unidos: reconocimiento como partido, reuniones con otros sectores e incorporación de peronistas

El armado provincial Vecinos Unidos mantiene un movimiento constante cuando falta apenas un mes para la presentación de listas. El senador Lucas Fiorini fue el primer disertante del ciclo que dio inició esta semana. Se realizarán varios encuentros donde expondrán de manera virtual dirigentes e intelectuales del peronismo de todo el país.

En la ciudad de Tandil, la agrupación Acción Tandilense, que forma parte de Vecinos Unidos, recibió la confirmación como partido político quedando habilitado para presentarse a elecciones. Su referente, Gonzalo Santamarina, se mostró entusiasmado por el desafío logrado de constituir un partido en un 100% pero no modifica su postura de buscar un acuerdo con los demás espacios que forman Juntos por el Cambio.

“Por ahora el Plan A es llegar a un acuerdo entre todas las partes y si no se logra, pasar a un Plan B, que es ir a las PASO. La presentación por afuera por ahora no la tenemos en agenda”, afirmó Santamarina, quien toma el reconocimiento partidario como producto de un trabajo de militancia más que el hecho de disponer de una herramienta electoral para el 2021. De todas maneras, no es un dato menor y la resolución llegó en un momento políticamente sensible.

En Merlo, los representantes locales de Vecinos Unidos mantuvieron reuniones con sus pares de la UCR y del PRO. A pesar de la cercanía al cierre de listas, los sectores mantienen una muy buena relación y se dedicaron a analizar en conjunto las estrategias y posibilidades de ganarle al kirchnerismo con Juntos por el Cambio. Por el momento se vive un clima de encuentro que buscarán mantener con el paso de las semanas.

La referente local del espacio en Morón, Estefanía Rossi, llevó adelante una reunión con dirigentes, vecinos y especialistas en el que trataron el crecimiento de la inseguridad en la región. “Es uno de los tantos problemas que atraviesa el partido de Morón y tenemos que planificar y proyectar ideas que nos permitan volver a bajar los delitos como hicimos en el 2015/19”, afirmó Rossi.

Por otro lado, en la quinta sección electoral, se sumó a Vecinos Unidos la agrupación peronista “Unidos Triunfaremos”. Sus miembros vienen manteniendo reuniones semanales a las que se suman otros militantes y dirigentes del espacio para conversar sobre política y también aspectos relacionados a las próximas elecciones.