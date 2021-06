Se retira y recibió a su hija que llega a bordo del ARA Piedrabuena: "Hoy me tocó a mí esperarla"

Jorge Sarmiento es el primer militar en su familia, pero no será el último. Su hija, de 29 años, continuó sus pasos y este miércoles arribó a Mar del Plata a bordo del nuevo patrullero oceánico ARA "Piedrabuena". En la Base Naval es él, a punto de retirarse luego de 36 años de servicio, quien la esperó a ella.

Este nuevo barco es el segundo de una serie de cuatro patrulleros oceánicos multipropósito que se incorporarán a la Armada, tras que el "Bouchard" se sumara en febrero de 2020 a tareas de control en el Mar Argentino.

Tras su ingreso a la Base, que será su apostadero natural, el "Piedrabuena" fue recibido oficialmente por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Julio Horacio Guardia.

"Un momento muy emocionante. Yo vengo de Puerto Madryn, donde presto servicio, a punto de retirarme. Hoy vengo a ver a mi hija, ya que, cuando ella era pequeña me venía a esperar a mí. Me toca esperarla a ella. No nos vemos desde diciembre, más de seis meses. Es muy emotivo", afirmó Sarmiento.

"Soy el único militar en mi familia. Ella sigue lo que inicié. Le expliqué que no era fácil, que la Armada no es dinero, sino vocación y entrega a lo que uno quiere: la Argentina. Ella tiene 29 años y yo ya lo hago hace 36 como Suboficial Mayor Buzo", concluyó.