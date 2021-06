El ciberdelito aumentó un 300% en Mar del Plata: "Los bancos tienen que hacerse cargo"

La Defensoría del Pueblo de Mar del Plata advirtió que se registró un aumento del 300% en los casos de "phishing" contra clientes de bancos locales. Se trata de una modalidad de estafa, que tiene como objetivo obtener a través de internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios.

Por este motivo los Defensores del Pueblo de General Pueyrredón Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón, emitieron una Resolución mediante la cual la Defensoría del Pueblo recomienda al Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), tenga a bien evaluar y, en su caso, emitir las comunicaciones y/o instrucciones que estime pertinentes para todas las entidades bancarias y financieras que se encuentran bajo su esfera, con el fin de evitar este tipo de delitos.

"Uno de los temas que más recurrentemente se nos están presentando y la gente lo está advirtiendo tiene que ver con las estafas bancarias o lo que comúnmente conocemos como ciberdelito, que son las estafas cometidas a través del uso de internet", manifestó Fernando Rizzi, Defensor del Pueblo, en declaraciones a El Marplatense.

Fernando Rizzi, Defensor del Pueblo de General Pueyrredón.

"En estos casos toman los datos de una persona, a quien engañan previamente y con esos datos se solicitan créditos en las entidades bancarias a nombre de la persona damnificada", detalló.

"La persona titular de la cuenta nunca se entera hasta que el banco le empieza a reclamar los montos de un crédito para la devolución del mismo en cuotas, algo que lógicamente nunca pidió y que terminó beneficiando al delincuente", aseguró Rizzi.

"Lo que nosotros estamos haciendo, replicando en cierta forma lo que hizo la defensoría del pueblo de CABA y otras defensorías del país, es solicitar al Banco Central que se establezcan pautas para el otorgamiento de créditos, que protejan al cliente y que establezcan requisitos controlados para el acceso a un crédito", subrayó.

"La lógica es que el crédito debe solicitarse en la sucursal bancaria con el DNI. Sabemos que estamos en pandemia y se han informatizado muchos trámites, pero tampoco se puede otorgar ligeramente un crédito a una persona que pasa datos y pasa claves y nada más", remarcó el Defensor del Pueblo.

"A su vez estamos solicitando la responsabilidad de los bancos por los créditos mal otorgados y que no tengan posibilidad de reclamar el dinero mal otorgado en préstamos bancarios. Los bancos tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad", aseveró.

En referencia al aumento de los casos, Rizzi sostuvo que "el ciberdelito es algo que ha crecido en los últimos tiempos un 300% y se ha agudizado con la pandemia. Todos los días estamos recibiendo muchísimos casos. La Fiscalía 10 de Delitos Económicos recibe cantidad de casos. Se ha alertado y concientizado a la población, pero es tan sutil la forma que tienen de engañar a las personas, que finalmente resultan damnificadas. Las personas caen en su buena fe y otorga los datos que le solicitan".

Al ser consultado sobre como se debe actuar en caso de ser víctima de una estafa virtual "nos pueden contactar a la Defensoría del Pueblo de 8 a 13.30 en Belgrano 2740 o comunicarse al 499 6502 o a través de nuestras redes sociales. Nosotros estamos dispuestos siempre para atenderlos y para vincular a las víctimas con la Fiscalía de Delitos Económicos", destacó.

"La Fiscalía de Delitos Económicos había logrado en su momento una cautelar con un banco en particular para que no proceda con los descuentos, pero por su parte la Cámara revocó esto. Evidentemente la gente tiene que ir a la vía civil para que no le hagan los descuentos bancarios o no les reclamen las cuotas", opinó el Defensor del Pueblo.

"Se trata de un tema engorroso y el damnificado merece otro tratamiento y otras soluciones, por lo que pedimos que el Banco Central también se haga eco de estas situaciones y establezca cuales las condiciones en las que van a operar los bancos", concluyó Fernando Rizzi.

Medidas preventivas al operar con tarjeta de débito o crédito y de manera online:

No facilitar a terceros la tarjeta de débito o crédito, su numeración, código de seguridad y/o pin.

No compartir ni divulgar el usuario, la clave, clave token, y contraseñas, a través de ningún medio (teléfono, e-mail, redes sociales, whatsapp, msn o sitios web no oficiales).

No brindar los datos personales o bancarios.

No efectuar transferencias bancarias de dinero a cuentas de terceros que ofrezcan un préstamo, premio o beneficio.

En caso de tener que actualizar los datos bancarios, verificar que la dirección web de la entidad sea la correcta (escribiéndola en el navegador web) Debe comenzar con «https:»; e indicar que es un sitio seguro mediante el símbolo de un “candado”. Evitar acceder a ella a través de buscadores.

Controlar los perfiles en las redes sociales. Los perfiles verdaderos o cuentas confiables tienen junto a su nombre un ícono de verificación (tilde azul). Los perfiles falsos, generalmente, son recientes, tienen pocos seguidores y suelen contactar a través de mensajes directos a seguidores de cuentas oficiales indicando que son cuentas de ayuda para clientes.

Controlar los movimientos de la cuenta bancaria con frecuencia para detectar posibles anomalías.

Al detectar consumos no realizados, deben ser impugnados ante la entidad bancaria y la administradora del plástico, por escrito y dentro de los 30 días de la recepción del resumen.

Medidas de prevención en compras presenciales:

Al momento de pagar no perder de vista el plástico ni entregarlo a un tercero, porque es allí donde se obtienen los datos de las tarjetas o copias de las mismas para cometer fraudes.

Antes de firmar el cupón, controlar el monto de la compra y la modalidad de pago.