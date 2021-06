Gremios docentes: "Donde no hay calefacción no habrá clases presenciales" en Mar del Plata

El bloque gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), el Sindicato de Educadores Marplatenses (SEM) de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de La Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) afirmó que este lunes no habrá clases presenciales o guardias donde no haya calefacción o no se cumplan las condiciones de seguridad.

A través de un comunicado, ratificaron que la vuelta a las aulas, de acuerdo a la situación epidemiológica definida por las autoridades sanitarias, "será en escuelas que garanticen el Plan Jurisdiccional, es decir en escuelas seguras".

Y consideraron: "Ello significa que debe ser una presencialidad cuidada y con evaluación permanente por parte de equipos directivos, referentes de Salud, docentes del establecimiento, delegados gremiales y de los espacios institucionales".

"La importante inversión provincial en mobiliario escolar, sanitarios, acondicionamiento de edificios, sanitarios, medidores C02, calefacción, entre otros, muestra la situación compleja en la que se encuentra nuestro distrito. En este sentido, si bien se han licitado obras de gas y encendido y control de equipos, se han cambiado equipos y/o calderas, se desarrollan trabajos de aplicación a normativa, el día lunes nos vamos a encontrar con escuelas sin este recurso en forma total o parcial", afirmaron.

Por lo que, concluyeron que, al no poder garantizarse el Plan jurisdiccional, "donde no hay calefacción no habrá clases presenciales ni guardias, como tampoco donde no se garanticen la seguridad e higiene" y manifestaron que se trata de "una responsabilidad que debe resolver el Consejo Escolar del distrito".