Manejaba borracho y volcó en la Costa

2Una camioneta volcó en la Costa en la madrugada de este sábado y se comprobó que el conductor manejaba alcoholizado.

El hecho lo constató el personal de comisaria 7ma en momentos que se encontraba realizando recorridas periódicas donde observó que "en calle Félix U. Camet entre Acevedo y Mariani (en dirección a Santa Clara) el vuelco de un camioneta Ford Eco Sport conducida por un masculino de 29 años que estaba acompañado por otro de 28 años", detallaron las fuentes a este medio.

Se presentó ambulancia del servicio Same para asistir al conductor que "tenia un pequeño corte en un dedo, no se procedió al traslado por no revestir gravedad, el acompañante no resulto herido. Se convoco personal de transito quienes le realizaron test de alcoholemia al conductor arrojando resultado positivo punitivo de 1.33, por lo que procedieron al secuestro del rodado", agregaron.