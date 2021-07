Cámara de Mar del Plata revocó fallo del juez López que suspendía la IVE y ordenó archivar la causa

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dejó este jueves sin efecto la medida cautelar dictada por el juez federal Alfredo López que suspendía la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ordenó archivar la causa, informaron fuentes judiciales.

En un escrito de 29 páginas, los jueces Alejandro Osvaldo Tazza y Eduardo Pablo Jiménez revocaron la resolución dictada en primera instancia, tras la apelación presentada en ese sentido por el Estado nacional.

Los magistrados ordenaron además archivar la causa, iniciada tras una acción de amparo presentada por el abogado jubilado Héctor Adolfo Seri, quien pidió que fuera declarada inconstitucional la Ley 27.610.

En su resolución, Jiménez consideró que López "no debió haber habilitado la presente instancia judicial", y en línea con tanto con la apelación del Estado como con el dictamen emitido este miércoles por el fiscal ante la cámara, Juan Manuel Portela, señaló que "no existió aquí caso´ o ´causa´", por lo que Seri no contaba con "la legitimación" para impulsar una acción de este tipo.

Subrayó en ese sentido, "el grosero error judicial en que ha incurrido el magistrado López, al haber obrado en éste proceso, de forma contradictoria con los hechos de la causa y el derecho aplicable, desviando la solución adoptada del resultado adecuado y consistente al que objetivamente se debió llegar".

Tazza, por su parte, indicó que el Seri "no reúne ninguna de estas condiciones ni se encuentra incluido dentro de las permisiones que la Constitución Nacional establece para justificar la interposición de una acción de amparo como la presente".