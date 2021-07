Movilización contra la exploración de petróleo en Mar del Plata

Con expresiones artísticas de imagen y sonido y pancartas este jueves por la mañana se realizó una movilización en las puertas de la Municipalidad de General Pueyrredon, respecto a la exploración petrolera que se realizará en la costa de Mar del Plata.

Desde la Asamblea Por Un Mar Libres de Petroleras informaron que "hace tiempo nos venimos organizando en asambleas por un mar libre de petroleras. Hace bastante tiempo se iniciaron proyectos de exploración para sacar hidrocarburos y petróleo en las costas de Mar del Plata. Hoy nos movilizamos porque consideramos que es un proyecto altamente contaminante por la exploración sísmica y por la posibilidad de derrame de petróleo, reconocida por las propias empresas y los informes de impacto ambiental".

"De las autoridades del Estado no hemos obtenido respuestas. Nos organizamos en asambleas y nos movilizamos apostando a hablar e informar a los marplatenses de lo que está sucediendo", agregó el referente Ignacio Román.

Y aclaró: "Hoy está funcionando una audiencia pública que, si bien hay una buena cantidad de participantes, tuvo muy poca difusión y todavía hay mucha gente que está desinformada".

Por su parte, Fernanda Génova expresó que "la audiencia es virtual y no vinculante, en la que los que lograron inscribirse para participar tiene cinco minutos para exponer. Además sabemos que muchas personas que se anotaron no quedaron inscriptas y al ser virtual, requiere de una tecnología que no toda la comunidad dispone".

"Al fin y al cabo no es pública porque no se comunicó con tiempo suficiente y tampoco se divulgó de manera adecuada, con lo que la población no está informado sobre esta exploración que está por comenzar, ni las consecuencias ambientales que va a haber en nuestras comunidades costeras", añadió.

Por último, en cuanto a las expresiones artísticas que se llevaron a cabo, Emilia Marcon dijo que "con el arte se buscó reunir a la gente, convocar a más personas con ganas de pasarla bien y fusionarnos. Expresar desde la imagen y sonido. Es una invitación para que se sigan sumando porque es un proceso largo. Es una forma de hacer visible nuestro reclamo de manera pacífica".