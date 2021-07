Círculo se trajo un puntazo de San Juan

Para ratificar la mejoría en el juego, otra vez con una gran entrega del equipo para aguantar cuando el rival intento llevárselo por delante, Círculo sumó en San Juan al igualar 0 a 0 frente a Desamparados por la décima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.

El chip cambió. Sacarse la mochila de no poder ganar fue liberador para Círculo que sorprendió de entrada a Desamparados y si no fuera por una buena respuesta de Diana en el mano a mano con Ullúa, la visita hubiera madrugado en San Juan. El trámite de la primera etapa fue equilibrado durante 40' y, empujado por su obligación, el local intentó meterlo en un arco en los minutos finales y convirtió en figura a Lucio Chiappero que primero sacó una volea a quemarropas después de un centro de la derecha, tuvo una doble tapada que terminó en córner y no se dejó engañar por Tapia que amagó el centro, buscó el primer palo y el arquero respondió bien abajo.

El complemento le costó más a Círculo, pero no sufrió. Quedó muy lejos del arco rival y casi no tuvo situaciones durante un buen rato de la etapa. El "Víbora" tampoco fue claro e, increíblemente, la más clara fue de contraataque, luego de un centro cerrado que capturó el arquero, salió rápido y Paz terminó probando antesde entrar al área y le sacó pintura al palo derecho de Chiappero. Desamparados empujaba y empujaba, pero un golpe de Tapia al arquero le permitió cambiar el aire a Círculo que se volvió a acomodar. Entró bien Vedda y para la recta final, Restovich y Astiz le dieron piernas frescas y alguna corrida que pudo terminar en victoria. Un pase de cachetada de Benedetti, no pudo conectarlo de lleno el exAtlético Mar del Plata, y una bajada de pecho del "9" dejó en superioridad numérica al Papero con Reali que venía corriendo desde su propia área, no tuvo la lucidez por el cansancio y buscó la individual cuando llegaban compañeros libres para definir. Del otro lado, muchos centros que subieron puntos en el rendimiento de Zarza y Charra, un tiro libre por encima del travesaño y no mucho más.

Algo de fútbol, muchas ganas, mucha actitud y un punto que sirve para seguir sumando, para ganar confianza, para terminar otro partido con el arco en cero y para esperar entresemana a Sansinena con la ilusión de un nuevo triunfo en casa que lo acomode definitivamente en la tabla.

Síntesis

Desamparados (San Juan) (0): Alejandro Dianda; Lucas Ceballos, Cristian Romero Giraud, Emanuel Décimo y Mateo Rodríguez; Ricardo Tapia, Adrián Maidana, Pablo Jofré y Federico Paz; Santiago Ceballos y Julio Cáceres. DT: Cristian Bove.

Cambios: ST 24' Tomás Lerman y Nicolás Manrique por S.Ceballos y Rodríguez, y 36' Lucas Dilelio por Jofré.

Círculo Deportivo (0): Lucio Chiappero; Agustín Charra, Juan Zarza y Gabriel Charra; Enzo Vértiz, Nahuel Pájaro, Ramiro Rodríguez, Ramiro Garay y Matías Reali; Ever Ullúa y Jonatan Benedetti. DT: Gustavo Noto.

Cambios: PT 24′ Cristian Soto por A.Charra; ST 24′ Bruno Vedda por Garay, y 32′ Agustín Restovich y Enzo Astiz por Soto y Ullúa.

Goles: No hubo

Estadio: “El Serpentario”.

Árbitro: Luis Martínez, de San Rafael