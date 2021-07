El Consejo Local de Niñez rechaza nuevamente la baja de edad de punibilidad

Desde el Consejo Local de Niñez de General Pueyrredón manifestaron su preocupación por los reiterados pronunciamientos del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en cuanto propone bajar la edad de punibilidad en el marco de la necesaria reforma a la Ley Penal Juvenil, sancionada por la última dictadura cívico-militar.

La asamblea ordinaria de junio por decisión unánime de sus miembros rechaza la intención tomando la iniciativa que presenta el Colegio de Trabajadores Sociales.

"Bajar la edad no solo es inconstitucional por el principio de no regresividad, sino porque entendemos que las situaciones que llevan a les jóvenes a acciones reprochables penalmente son complejas y multicausales, y no se soluciona abriendo el paraguas de la punibilidad ni del punitivismo, sino ampliando y reforzando las políticas de derechos, respetando las normas internacionales y constitucionales, garantizando los mecanismos o dispositivos para acceder a ellos", expresaron desde el Consejo de la Niñez.

Asimismo, manifestaron que "es imprescindible una discusión amplia y seria, donde se conozcan las diversas propuestas que den respuestas humanizadas a este problema social. Y dicha reforma debe sobre todo garantizar el acceso a los derechos a la alimentación, la vivienda digna, la educación, la salud, la cultura, ponderando la vida en comunidad, donde la solidaridad y la otredad guíen nuestras acciones".

"Las medidas represivas nunca pueden ser la respuesta. Enunciamos fervientemente No a la baja de edad de punibilidad", cierra el comunicado.