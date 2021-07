Kreplak: “Siempre es posible que llegue la tercera ola de Covid”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló en CNN Radio que “si bajamos la guardia, el coronavirus vuelve a entrar”, a la vez que indicó que “en los últimos días los casos bajaron y llevamos seis semanas seguidas con menos contagios”.

“Estamos mejor con la vacunación, pero nos advierten que hay que tener cuidado sobre las cepas que se pueden venir. Veníamos de un pico grande, de una ola compleja, con restricciones mas bajas que en 2020. La advertencia preocupante es que tuvimos casi una semana en la que aumentaba lo que venía bajando. Hubo días de poco control. El tema es que ante cualquier descuido o apertura de restricciones nos puede volver a aumentar rápidamente”, subrayó en el programa Digamos todo.

"Tenemos al 95 % de la población mayor de 60 años vacunada. Estados Unidos tiene el 88 %. Hay que seguir con las medidas de cuidado y esperar a que pase el invierno. Es el desafío. Que la gente sepa que el esfuerzo sigue valiendo la pena” agregó en diálogo con Nacho Girón y Nuria Am.

Acerca de los argentinos varados en el exterior por la restricción de ingresos, Kreplak remarcó que “desde que empezó la pandemia somos los que tomamos las medidas más duras porque entendemos que hay consecuencias. Ha habido casos de personas que ingresaron con datos negativos y dieron positivo con variante Delta. Ayer se conocieron dos. Es indispensable atrasar la llegada de Delta al país. La Provincia tiene el 40% de los viajantes y haremos lo posible para retrasar a ese 40 % todo lo que se pueda. Es antipático. Hay marchas y contramarchas por una cuestión de legalidad”.

“La Ciudad de Buenos Aires dice que lo hicieron en 2020 y les resultó muy difícil sostenerlo. Que les pareció difícil de gestionar. Si no hay un acompañamiento y hay resistencia, es difícil. Es lo que cuentan ellos. Necesitamos conciencia. Si no vamos a aceptar que tenemos que cuidarnos un poquito más, no salgamos del país. Nosotros aceptamos el riesgo de intentarlo”, expresó.

“Nosotros lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que el esfuerzo vale la pena. Los que vuelven y se fueron desde el 1° de julio tendrán aislamiento en un hotel cuatro días y luego tres en su casa. Lo vamos a auditar. Si no se cumple habrá multas. Si salieron antes y no firmaron el papel del aislamiento en un hotel, los invitaremos o irán a sus casas”, sopesó.

"No es serio decir que es inconstitucional porque no te gusta. Por la pandemia, en todo el mundo hay estados de excepcionalidad. Se pone en riesgo la salud pública. hay una nueva variante que genera complicaciones”, aseveró.

¿Es posible una tercera ola de covid en la Argentina? “Siempre es posible y además es probable si no mantenemos los cuidados. Si la gente se afloja tendremos un rebrote. Ayer tuvimos un nuevo récord de personas vacunadas en la provincia de Buenos Aires. Hay que seguir así”.

Con respecto a las tratativas con Pfizer antes del DNU de Alberto Fernández, el funcionario que secunda a Daniel Gollán, dijo que lo que dificultó las negociaciones fue “la escasez” y que “el marco legal resultó secundario”.

Finalmente, Kreplak expuso que en el país “se produjo un lote de primera dosis de la Sputnik V y falta la aprobación del Instituto Gamaleya. Están con el segundo y va a tardar una semanita. Están llegando componentes uno y dos desde Rusia”.