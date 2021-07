La presencialidad duró poco en El Boquerón: alumnos sin clases por falta de transporte

Los chicos de la Escuela Primaria 23 no pueden presentarse a clases porque "no se firmaron las licitaciones de este año" y el servicio se encuentra frenado. Sólo pudieron asistir quienes viven cerca de la institución. Los docentes destacaron que no todos cuentan con la conectividad necesaria para la virtualidad.