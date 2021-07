“Si el Gobierno no hacía el horror que hizo con Pfizer, tendríamos 30 mil muertos menos”

Eduardo Amadeo, dirigente de Juntos por el Cambio y exembajador en Estados Unidos, señaló en CNN Radio que “si el Gobierno no hubiera hecho el horror que hizo con Pfizer, tendríamos 30.000 muertos menos”.

“Lo que pasó con las vacunas y el DNU (de Alberto Fernández) es una de las grandes derrotas de la historia y tiene un costo infinito”, expuso en el programa Digamos todo. Se trata, en su concepto, de “un bochorno basado ideología y negocio”, a la vez que señaló que “por arreglar con China y Rusia, el Gobierno salió de la fila de recipientes de vacunas. Estamos mucho peor que todo el mundo”.

En diálogo con Nacho Girón y Nuria Am, Amadeo se refirió a las internas de la principal fuerza opositora por el armado de las listas de cara a las elecciones legislativas: “Al 99 por ciento de la gente eso le importa un corno porque está mucho más preocupada por la vida cotidiana”.

Juntos por el Cambio, dijo, “está en una discusión democrática buenísima. Si fuera el kirchnerismo, no discutiríamos y esperaríamos lo que diga la emperatriz”, expresó, y mencionó a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Es mejor un movimiento democrático que un imperio”, agregó.

La oposición, sostuvo, “busca las mejores salidas para enfrentar al kirchnerismo. Si no hay acuerdo, recurriremos a la herramienta democrática del voto. “Sobre lo que vamos a hacer no hay discusión. Nuestros legisladores dan la pelea en el Congreso. Vamos a llegar bien y fuertes a la elección”, sopesó.

“Soy el director de la escuela de dirigentes del PRO. Y trabajo con Patricia Bullrich en la generación de contenidos”, resaltó en otro tramo de la entrevista.

“Ella va a tomar una decisión en las próximas horas. Cualquier cosa que haga Patricia no va a significar bajarse de su proyecto para en 2023 terminar con el kirchnerismo. Me encantaría que fuera diputada. Su proyecto es sacar al kirchnerismo y cambiar el país. De eso no se va a bajar”, acotó.

“Uno de los grandes objetivos es derrotar a (Axel) Kicillof, que es perverso. Tiene un pensamiento soviético y autoritario en lo político y regresivo en lo económico”, expuso.

“Me habría gustado ver a María Eugenia Vidal dado la pelea en la Provincia de Buenos Aires. Yo voy a ayudar a frenar la carrera política de Kicillof, que tiene un nivel de locura en su cabeza”, enfatizó.

Amadeo comentó que el expresidente Mauricio Macri “ayudó mucho” y reveló que “recibí a los dos de la mañana un WhatsApp. Macri está en Madrid. Estuvo siempre activo y metido. Es un hombre al que todos respetan y a quien todos queremos”, destacó.