Consideran que la suspensión de clases "es lo único que ha bajado los casos" en Mar del Plata

El ex secretario de Salud de General Pueyrredon, Alejandro Ferro, volvió a expresarse sobre la situación epidemiológica del partido y consideró que la suspensión de clases "es lo único que ha bajado los casos" en Mar del Plata debido a que todas las demás restricciones se aplicaron "parcialmente".

En sintonía con las declaraciones de la secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) Mar del Plata, Adriana Donzelli, quien consideró que la suspensión de la presencialidad tuvo un importante "efecto", el médico consideró que la comunidad educativa fue la única que se ajustó estrictamente a la Fase 2.

"A nadie le puede quedar dudas de que, cuando hay circulación de personas, hay más casos. Ahora, han bajado no por obra del espíritu santo sino porque han tomado algunas medidas, si bien sabemos que en Mar del Plata se han tomado parcialmente, pero la disminución de la gente, particularmente en la comunidad educativa que es lo único que estuvo cerrado, ha sido lo único que ha bajado los casos. Recordemos que estábamos con casi 500 casos por día y las terapias intensivas saturadas", afirmó Ferro.

Sin embargo, como docente, destacó la importancia de la presencialidad. En tanto, a quienes sostienen que la escuela no contagia, sino que lo que lo hace es la circulación, indicó: "Es una comunidad que se pone en funcionamiento y que son cientos de miles de personas, entre alumnos, docentes, choferes, y los comercios que rodean; y, particularmente, esto ocurre cuando no se toman o no se han tomado otras medidas de control, de hacer muchos más test, de testear a los asintomáticos o inclusive de vacunar más rápidamente. Entonces, todo esto hace que haya pocas cosas para hacer y el encierro, que es profundamente traumático, antipático, antieconómico, pero mal que le pese a muchos, los números cayeron. Y que yo sepa, lo único que se cerró en Mar del Plata fueron las escuelas".

"Si los ciudadanos de Mar del Plata quieren tener las escuelas abiertas como lo quisiera tener yo, que pueda ir a dar clases a la universidad y no tener que enseñar a los chicos por la computadora, habría que cuidar eso. Para cuidar eso habría que tratar de mantener los números bajos en la ciudad y para eso lo que habría que disminuir es la actividad social", sostuvo en dialogo con CNN Radio Mar del Plata 88.3.

Por último, alertó: "Hay una meseta y ayer miraba los datos del Municipio, incluso en los últimos días hay un aumento pequeño. Se mantiene en un nivel medio alto y a esto tenemos que agregarle este tema que ya sabemos de las variantes. El invierno recién está comenzando, o sea, que todavía tenemos varios desafíos por delante".

