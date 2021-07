Goleada e ilusión intacta de Argentina

Argentina se impuso por 3 a 0 sobre Ecuador y clasificó a las semifinales de la Copa América que se jugarán el martes frente a Colombia. Los goles argentinos fueron anotados por Rodrigo de Paul (39m PT), Lautaro Martínez (39m ST) y Lionel Messi (47m ST).

Argentina apostó a la agresividad desde el inicio. Pronto Lautaro Martínez se convirtió en la punta de lanza del ataque albiceleste: a los 2′ minutos el arquero Hernán Galíndez se quedó con su primera intervención y sobre los 13′ la defensa ecuatoriana le ahogó el grito sobre la línea luego de una gran habilitación de Germán Pezzella y una buena maniobra para eludir al portero. Los de Lionel Scaloni implementaban una buena presión en la salida de un conjunto Tricolor que no lograba quebrar ese asedio en los primeros minutos.

Lionel Messi, muy movedizo en el frente de ataque, también empezó a acumular chances desperdiciadas. Sobre los 15′ ensayó un remate que rebotó en la mano de Pervis Estupiñán (de manera no intencional) y que, tras ese desvío, Lautaro no pudo definir con precisión. De esa acción vino un córner que Pezzella cabeceó apenas desviado. Argentina era más, pero no lograba traducir esa superioridad en el marcador.

La más clara para La Pulga llegó sobre los 22′: tras aprovechar un error en la salida del fondo ecuatoriano, enfiló hacia el arco y definió, pero su remate se estrelló en la base del palo. La fortuna no parecía estar del lado albiceleste, que pronto pasó un sobresalto con una aparición de Jhegson Méndez que obligó a una aparición salvadora de parte del arquero Emiliano Martínez.

Fue un tramo del encuentro en el que los de Scaloni sufrieron por una serie de incidencias, como una jugada en la que a Giovani Lo Celso lo frenaron con falta y el árbitro Wilton Sampaio no aplicó la Ley de Ventaja cuando la pelota le quedaba a Lautaro Martínez. Más tarde, Ecuador volvió a merodear la apertura del marcador con un peligroso centro desde la izquierda que milagrosamente no llegaron a empujar dos futbolistas del elenco Tricolor casi sobre la línea -y con Dibu Martínez ya vencido-.

Pero el conjunto albiceleste iba a encontrar el 1-0 cuando la etapa inicial se acercaba a su final. Luego de una acción en la que Marcos Acuña pasó al ataque con decisión y terminó en posición de 9 para definir desviado, fue Lionel Messi -quien si no- el que lideró la ofensiva que terminó en el gol. El rosarino habilitó hacia la izquierda a Nicolás González, quien se topó en su corrida con la apurada salida del arquero Galíndez. La pelota derivó nuevamente en el capitán del conjunto nacional, quien encontró solo en el área a Rodrigo de Paul. Ya con el fondo rival desacomodado, el ex Racing definió con simpleza para marcar el 1-0.

Las emociones no iban a terminar allí ya que Argentina pudo aumentar la diferencia antes del descanso con un tiro libre en el que Galíndez se lució con una doble tapada ante Nicolás González. Ecuador también tuvo su chance para llegar al empate: Enner Valencia cabeceó apenas desviado en una acción clara durante el último minuto de la etapa.

Aunque el inicio del segundo tiempo dio la sensación de que Argentina seguiría intentando en ataque, esa idea pronto se desvaneció. El conjunto albiceleste avanzó con un nuevo intento de Messi que encaró desde la izquierda hacia el medio y giró para dejarle el remate a Nico González, que no pudo darle buena dirección a su disparo. Esa imagen fue un espejismo de un equipo que pronto comenzó a retroceder varios metros en el campo de juego.

Ecuador tenía la pelota que le había cedido Argentina y avanzaba con peligro. Sobre los 12′, Estupiñán superó a Pezzella, Otamendi no llegó en la cobertura y Enner Valencia definió al primer palo para toparse con la aparición justa de Dibu Martínez. En esos minutos el encuentro empezaba a friccionarse y el nerviosismo primaba en cada cruce.

Todo era del elenco de Gustavo Alfaro: Angelo Preciado buscó con un centro cruzado que Nico González peinó para mandar al córner y luego Valencia cabeceó desviado a la salida de un córner. La dinámica del encuentro obligó al DT argentino a buscar alternativas en el banco y así dispuso los ingresos de Ángel Di María y Guido Rodríguez por Giovani Lo Celso y Leandro Paredes.

Esos cambios le aportaron mayor equilibrio a un conjunto albiceleste que no la estaba pasando nada bien y que volvió a sufrir un sobresalto cuando Gonzalo Plata le ganó por su banda al Huevo Acuña y llegó hasta el arco, forzando otra buena aparición del arquero nacional.

La aparición de los ingresos también fue determinante para la conquista del segundo gol: a falta de siete minutos para el cierre, Ángel Di María presionó ante la salida de Ecuador y forzó el error. La pelota le quedó a Messi, que habilitó a Lautaro Martínez para el 2-0 con una potente definición.

El propio Messi puso la cereza del postre: se encargó de un tiro libre al borde del área (el árbitro Sampaio había cobrado penal, pero rectificó en el VAR) y colgó el 3 a 0 de un ángulo.

En el camino hacia un título que le resulta esquivo desde 1993, la próxima parada para la Argentina será la semifinal contra Colombia, en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia, el martes.

Por el otro lado de la llave, un día antes en Río de Janeiro, jugarán el local y gran favorito, Brasil, contra Perú.

La gran final está prevista para el sábado 10 en el legendario estadio Maracaná.

Argentina 3: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador 0: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, Robert Arboleda y Pervis Estupiñán; Ángel Mena y Jhegson Méndez; Alan Franco, Carlos Gruezo y Diego Palacios; y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.

Gol en el PT: 39m Rodrigo de Paul (A). En el ST: 39m Lautaro Martínez (A) y 47m Lionel Messi (A).

Cambios en el ST: antes de comenzar, Gonzalo Plata por Palacios (E) y Michael Estrada por Gruezo (E); 24m Moisés Caicedo por Franco (E); 25m Ángel Di María por Lo Celso (A) y Guido Rodríguez por Paredes (A); 37m Nicolás Tagliafico por González (A) y Leonardo Campana por Preciado (E); 48m Sergio Agüero por Lautaro Martínez (A).

Incidencia: en el segundo tiempo, 46m expulsado Hincapié (E).

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). Estadio: Pedro Ludovico, de Goiania.