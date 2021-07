Euforia en el radicalismo bonaerense por la candidatura de Manes

La Unión Cívica Radical bonaerense celebró, en su convención provincial virtual, la candidatura para Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires del neurocientífico Facundo Manes, quien aseguró que participará de las próximas elecciones legislativas.

Bienvenido, @ManesF. Una decisión que nos llena de ilusión de cara a lo que viene. El futuro está esperando al radicalismo. Sigamos trabajando para transformar la provincia de Buenos Aires. https://t.co/sPPfohHOMz — UCR Buenos Aires (@UCRBuenosAires) July 3, 2021

El presidente de la UCR provincial, Maximiliano Abad, ratificó que “nuestra voluntad, compromiso y decisión de consolidar, fortalecer y ampliar nuestra coalición con el fin de ganar la elección de este año y volver al poder en 2023”.

Además, el marplatense pidió no dramatizar los debates por las candidaturas. “No es una cuestión terminal, no podemos dramatizar las candidaturas cuando los dramas y prioridades de la gente son otros. La elección primaria es una herramienta que nos permitirá resolver estas cuestiones”, sentenció.

Hoy la Convención provincial designó a sus nuevas autoridades y resolvió continuar en una coalición que nos permita ser protagonistas, hacer una gran elección en 2021 y volver al poder en 2023. — UCR Buenos Aires (@UCRBuenosAires) July 3, 2021

En tanto, el flamante titular de la Convención de la UCR de la provincia de Buenos Aires, Carlos Fernández, agregó, “somos el único partido político de la Argentina que se somete a la voluntad democrática de sus afiliados para elegir sus autoridades y somos capaces de generar los espacios de diferenciación correspondiente, pero también somos capaces de juntarnos e integrarnos en busca de un objetivo común”.

Dichas declaraciones se dieron en el marco de la convención provincial de la Unión Cívica Radical que se reunió para elegir sus nuevas autoridades. La nueva conducción está compuesta por: Presidente, Carlos Fernández; Vicepresidenta, Malena Baro; Vicepresidente primero, Gonzalo Peluso; Vicepresidenta segunda, la marplatense Cristina Coria; Secretario General, Federico Tukat y los Secretarios; Marina Minorini, Francisco González, María Eugenia Arena, Guillermo Pacheco, Patricia O´Brien, Luis Dominiani, Graciela Plaiotta y Gustavo Bravo.