Las Dalias: "Las calles están intransitables y a veces llegamos de milagro a nuestras casas"

Las imágenes hablan por sí solas. En la zona de Las Dalias y Parque Camet, las calles se vuelven intransitables y los vecinos continúan esperando una solución por parte del Estado municipal.

Además, una obra vial impide el habitual recorrido del colectivo que llega hasta la zona, con lo que obliga a los vecinos a caminar más cuadras, lo que acarrea otras problemáticas, como la inseguridad en horario nocturno

Carolina, vecina del barrio, dialogó con El Marplatense y explicó que el estado de las calles se debe a "falta de mantenimiento en toda la zona norte de la ciudad y el año pandémico hizo que no venga nadie a arreglar las calles y se acentúan los problemas preexistentes. No se puede transitar directamente".

Además, detalló que "en Parque Camet están haciendo una obra vial que está buenísima porque es una zona que se inunda, pero hace 8 meses que están, parece infinita la obra y no pasa más el colectivo por ahí. Genera mucho enojo entre los vecinos porque debemos caminar más cuadras y muchos bajan por la noche y deben transitar por el Parque que es inseguro".

"El colectivo pasó toda la vida por Scaglia y ahora con esta obra se han generado problemáticas", agregó la vecina.

Y volvió a hablar de los caminos: "En Las Dalias y Alto Camet las calles están intransitables y a veces llegamos de milagro a nuestras casas", se quejó Carolina.

"El otro día me indigné porque pasé por 180 y vi que estaban arreglando la calle que ya de por sí es de asfalto. No digo que no sea necesario, pero acá en el barrio durante años y años, nada", cerró.

Escuchá la queja de la vecina