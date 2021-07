Limitar el trabajo a la Industria de la construcción: "Esto es una cargada"

Por Marcelo Marcel

El Ejecutivo local, a través del intendente Guillermo Montenegro, presentó un proyecto para limitar la generación de ruidos molestos y vibraciones que afectan a vecinos donde se realizan construcciones. La iniciativa propone fijar como límite horario para la realización de trabajos de obra de construcción desde las 7 a las 19 de lunes a viernes y de las 8 a las 14 los sábados, estando prohibidos los domingos.

Estas limitaciones regirían para aquellas labores que contemplen “excavaciones, obras sobre muros medianeros y/o linderos existentes que puedan implicar roturas y/o anclajes, así como cualquier otro tipo de labor de obra que genere ruidos molestos y/o vibraciones, deberán realizarse en el horario comprendido entre las 9 y las 17 de lunes a viernes; quedando a su vez prohibido efectuar actividades de este tipo los sábados, domingos y feriados”.

En el documento se detalla, en tanto, quedarán eximidos de los horarios planteados en el artículo precedente “aquellos trabajos inherentes a terminaciones de obra de yesería, carpintería, electricidad, pintura y parquización, entre otros, en tanto los mismos no impliquen utilizar maquinarias y/o herramientas que provoquen ruidos molestos”.

Este martes, a pocas horas del inicio de la comisión de Obras, donde estuvo convocada vía zoom referentes del Foro de la Construcción, desde la CGT Mar del Plata salieron a mostrar su adhesión a la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

"Desde la CGT Regional Mar del Plata/Batán acompañamos la preocupación de los trabajadores de la UOCRA y nos sumamos al rechazo del proyecto de ordenanza que busca limitar los horarios para la realización de obras de construcción, especialmente durante la época estival", reza el comunicado.

En el texto que enviaron a esta redacción, la CGT plantea que "el proyecto impulsado por el ejecutivo municipal se contrapone con la ordenanza de incentivos a la construcción y provoca un claro perjuicio a los trabajadores de una actividad generadora de trabajo digno, potenciadora de la Industria y de inmediato impacto en la reactivación".

"La ciudad necesita -agregan- de políticas públicas que impulsen las actividades y en consecuencia el empleo, de este modo podrá alejarse de esos índices que tanto nos duelen a marplatenses y batanenses".

En tanto, el titular de la UOCRA local, César Trujillo, dijo en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata que "hasta hace muy poco estuvimos trabajando para poder sacar una ordenanza para la promoción de la industria de la construcción, algo que se realiza por única vez, por el término de un año y esto del horario realmente se contrapone con lo que deseamos los trabajadores para poder mantener los puestos de trabajo y para que los desarrolladores puedan seguir invirtiendo".

"Hace 150 años que trabajamos con el horario que tenemos, por lo que la verdad es que no tiene sentido. Hay tantas cosas importantes, tantas cosas serias por hacer en Mar del Plata que es ilógico ponerse a trabajar con una ordenanza que nos va ha llevar a trabajar menos horas, ganando menos lógicamente", agregó el referente gremial.

Trujillo indicó que los obreros tienen que trabajar 44 horas semanales y con esta medida descenderían la carga horaria a menos de 40. "La verdad es que no se entiende bien. No somos empleados públicos. Si nosotros no trabajamos no cobramos", puntualizó.

"Hay que tener en cuenta -dijo Trujillo a Antes que sea Tarde -que también contamos actualmente con algunos beneficios como 'el sábado ingles', como le decimos nosotros donde ese día por la tarde cobramos el doble, como así también los domingos y feriados si los trabajamos".

"En esas situaciones es donde logramos hacer una pequeña diferencia para poder ganarnos un mango más. Realmente hay que pensar en esas cosas. Nosotros nos preguntamos por que solamente con la construcción hay problemas con los ruidos. ¿Los demás no hacen ruido?".

"En la industria de la construcción trabajamos más de 40 gremios de manera directa y 40 de manera indirecta y la verdad que esto del horario no se entiende. Hay cosas mucho más importantes por resolver. La verdad es que los concejales tendrían que dedicarse a cuestiones más importantes, con ideas de como generar laburo para la gente, porque falta mucho trabajo y estamos pasando momentos muy difíciles", agregó.

"Hay que tener la idea de poder generar puestos de trabajo genuinos, trabajos decentes, en blanco. Hay que trabajar para eso y eso es algo que sin dudas estaremos apoyando y acompañando pero esto de los horarios y los ruidos me parece una cargada a la industria de la construcción", sentenció Trujillo.

Al ser consultado sobre si el proyecto se basa solo en el tema de los ruidos "según nos han comentado parece que algunos vecinos se han quejado por los ruidos y obviamente que la construcción hace ruido", dijo aunque aclaró que "de todas maneras hay una ordenanza de hace varios años donde se habla de que los ruidos están limitados, en cuanto a los horarios, los edificios fundamentalmente, cuando se va a arreglar un departamento".

"Ya está todo especificado en una ordenanza anterior, por lo que no entendemos cual es el problema hoy de ponerse a trabajar en este tema hoy, en este momento con la pandemia y demás. La verdad que es algo que no entendemos", remarcó.

"Los concejales tienen pensar muy bien que la situación por la cual estamos pasando todos los marplatenses es muy difícil con negocios o comercios que cierran todos los días. Creo que se debe trabajar mejor en generar puestos de trabajo y hacer algo para que la gente no se funda y Mar del Plata vuelva a ser la 'ciudad feliz' que fue alguna vez".

Este martes, en la comisión de Obras y Planeamiento -con las ausencias de los concejales Mauricio Loria y Angélica González-, el Foro de la Construcción mostró su posición en sintonía con lo planteado no solo por Trujillo sino además lo que deja entrever el comunicado de la CGT emitido este martes.

Estuvieron presentes Miguel Roldán, en representación de la UOCRA, y Eduardo Agüero, presidente del Colegio de Arquitectos, quienes participaron invitados para analizar el Expediente 2020 del Ejecutivo local.

AGüERO: "ESTE PROYECTO VA A CONTRAMANO"

Agüero explicó que "este proyecto va a contramano de lo que venimos enfrentando desde la pandemia. Como todos sabemos Mar del Plata tiene índices altos de desocupación y de desigualdad social, en donde lideramos lamentablemente".

"La construcción - agregó el arquitecto- da empleo de calidad e importante, y estamos dispuestos a trabajar juntos en la Ordenanza 12032 pero en este momento este proyecto no debe prosperar, lo consideramos extemporáneo".

ROLDÁN: "NOS ESTÁN COARTANDO LA LIBERTAD DE TRABAJO"

A su turno, el representante de la UOCRA enumeró cómo el sector fue adaptándose en la pandemia para volver al trabajo y los logros que fueron teniendo con un aceitado protocolo desde mayo del 2020.

"La construcción es distinta a otras actividades", dijo. "Este proyecto nos limita, incluso en la hora extra de los sábados después del mediodía. Y esto se contrapone con lo que se generó, por ejemplo, con la Ordenanza de los incentivos aprobada aunque tarde, pero salió". E indicó que "con esto nos están coartando la libertad del trabajo".

El concejal Daniel Rodríguez tomó la palabra y pidió una Mesa de trabajo que incluya a legisladores, los poderes Ejecutivos y Legislativos, representantes del sector que "beneficie a Mar del Plata", dijo.

La presidenta de la comisión, Marianela Romero acotó que "este cuerpo solo dará su posición cuando haya analizado bien este Expediente", antes de despedir a los invitados vía zoom, para luego tratar el proyecto en el cuerpo deliberativo.

"Entendiendo que se puede trabajar en alguna regulación, considero que el Expediente quede en comisión para seguir elaborando cuestiones mediante los acuerdos", agregó Romero y el Expediente quedó en la comisión de Obras, tras un extenso debate.