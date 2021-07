El marplatense Martínez le dio el pasaje a la final a Argentina

El arquero marplatense Emiliano Martínez fue el héroe argentino al contener tres penales en la definición tras el empate 1 a 1 ante Colombia y se clasificó a Argentina a la final del sábado de la Copa América, en el Maracaná frente a Brasil.

El conjunto nacional salió a golpear de entrada, al igual que en todos los partidos del torneo. Y logró ponerse en ventaja gracias a sus principales referentes en el ataque: Lionel Messi y Lautaro Martínez. Primero, el Toro tuvo un cabezazo tras un centro de la Pulga. Poco después, llegó el tanto. Giovani Lo Celso encontró dentro del área a la Pulga, quien asistió al delantero del Inter: puso el 1-0 con un remate cruzado.

Más adelante, Colombia empezó a ganar confianza, se adueñó del mediocampo (con Juan Cuadrado y Luis Díaz como principales banderas) y estuvo cerca de llegar al empate en algunas oportunidades: tuvieron un remate de Wilmar Barrios (que dio en el palo) y un cabezazo de Yerry Mina (pegó en el travesaño).

A su vez, la Albiceleste casi estira la ventaja: David Ospina llegó a desviar con lo justo un cabezazo de Nicolás González, en una de las chances más peligrosas del partido.

Colombia dominó en el inicio de la segunda mitad y llegó al empate a los 15 minutos: tras una gran asistencia de Edwin Cardona, Luis Díaz -una de las figuras del partido- la picó por encima de Martínez y anotó el 1-1 parcial.

Lionel Scaloni mandó a la cancha a Ángel Di María y la Albiceleste empezó a crear más situaciones. Y, a los 27, desperdició una chance increíble: Fideo superó a Ospina y, en vez de definir él, asistió a Lautaro: el Toro definió y Barrios se la sacó en la línea. Además, en los últimos minutos, el palo le negó el grito a Messi en una jugada.

Finalmente, todo se definió en los penales. Lionel Messi, Leandro Paredes y Lautaro Martínez anotaron para Argentina. Y el marplatense "Dibu" Martínez fue el gran héroe: le tapó los remates a Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona. De esa manera, la Albiceleste se impuso por 3-2 desde los doce pasos y se metió en la gran final: definirá mano a mano contra Brasil, en el Maracaná, el sábado. Y el conjunto nacional sueña con conquistar el certamen continental después de 28 años de sequía.

Argentina 1 (3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Colombia 1 (2): David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez y William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar y Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Gol en el PT: 6m. Lautaro Martínez (A). En el ST: 15m. Luis Díaz (C).

Cambios en el ST: Al comenzar Gonzalo Montiel por Molina (A), Edwin Cardona por Borré (C), Frank Fabra por Tesillo (C) y Yimmy Chará por Cuellar (C); 10m. Leandro Paredes por Lo Celso (A); 14m. Miguel Borja por Zapata (C); 20m. Ángel Di María por Nicolás González (A);

Definición por penales: Argentina: Messi (convirtió), De Paul (desviado), Paredes (convirtió) y Lautaro Martínez (convirtió), Colombia: Cuadrado (convirtió), Sánchez (atajó Martínez), Mina (atajó Martínez), Borja (convirtió) y Cardona (atajó Martínez).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). Estadio: Mané Garrincha (Brasilia).