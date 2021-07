El relato de un hombre que recibió una dosis de Sputnik y otra de Sinopharm

Hernán Cortez contó en CNN Radio cómo fue que le llegó el ofrecimiento para recibir los anticuerpos al covid-19 con dos vacunas diferentes: la primera dosis de Sputnik y la segunda de Sinopharm.

Cortez, que tiene 64 años, recibió la vacuna rusa el 19 de mayo de este año y este miércoles le dieron la segunda de origen chino. “Me llamaron ellos, yo no fui como voluntario. Me llamaron y acepté”, afirmó en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN.

En este sentido, recordó que “el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires me ofreció a través de WhatsApp si quería ser voluntario, consulté con mi médico y me dijo que no había problemas”.

Además, explicó que “dentro de 15 días me van a extraer sangre, luego a los 28 días y después a los 56 días” para observar la evolución del impacto de las dos vacunas.

“Ahora no tengo dolor de cabeza ni fiebre. Estoy bárbaro”, comentó, y se esperanzó: “Espero que las vacunas sean compatible para que nos podamos vacunar todos”.

Finalmente, Cortez dijo por qué tomó la decisión de ser voluntario para combinar vacunas: “Lo hago porque hubo gente opositora que se negaba al coronavirus, quemaba barbijos y yo quiero que nos vacunen a todos”.