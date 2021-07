"No es descabellado pensar en aplicar este modelo de vacunación en vacaciones de invierno"

Empezó este viernes en Mar del Plata la vacunación libre contra el coronavirus a todos los mayores de 4o años. Ahora, ese grupo priorizado puede dirigirse sin turno a cualquiera de los puntos donde se aplican la inmunización sólo con DNI que acredite domicilio en la provincia y recibir su primera dosis.

Este viernes y sábado se desarrolla la "jornada provincial de vacunación", con 100 postas itinerantes que se sumarán a los puntos de inmunización ya existentes.

En General Pueyrredon, estas postas funcionarán de 10 a 16 en cuatro puntos, mientras en los otros 13 vacunatorios se continuará trabajando de manera normal.

Tal como adelantó El Marplatense, estarán ubicadas en el Barrio Centenario, en la Escuela N°30 que está en la calle México al 3299; en el Barrio Belgrano en la Escuela N°51 en Soler; en el Playón de Punta Mogotes donde no habrá que descender del auto; y el cuarto en el predio del Club Aldosivi.

"Entendemos que es un mensaje absolutamente positivo, no sólo en Mogotes que hay una cantidad importante de gente arriba del automóvil sino también en los otros vacunatorios itinerantes. Nos llena de alegría saber que hay gente que se quiere vacunar y hay un Estado presente en todas sus versiones para que se garantice el acceso a la vacuna", afirmó este viernes el Director de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas.

En cuanto a la cantidad de aplicaciones, sostuvo que "entendemos que no va a ser muy distinto a lo que venimos aplicando en los otros vacunatorios. Calculamos unas 500 dosis o más por puesto. El único límite es el horario. Nos gratifica ver que la gente se quiera vacunar".

"Hoy es el inicio de una etapa comunitaria. Vamos a buscar ser más efectivos en la territorialización de la vacuna. Estos se ubicaron en lugares de mayor densidad poblacional. Iremos pensando en otros que cubran a la personas que no se inscribieron", afirmó Vargas sobre una posible continuidad de estas postas itinerantes.

Y, específicamente al vacunatorio de Punta Mogotes, en el que no se debe descender del vehículo, evaluó que "no es descabellado pensar en aplicar este modelo de vacunación en vacaciones de invierno. Más allá de la comodidad que pueda significar de acercarse en automóvil y no tener que descender, también respeta normas de seguridad en cuanto a la burbuja y circulación de la gente".