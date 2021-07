El marplatense Horacio Zeballos no pudo hacer historia en Wimbledon

El marplatense Horacio Zeballos y su compañero español Marcel Granollers, no pudieron consagrarse en el dobles de Wimbledon, al perder la final con los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic por 6-4, 7-6 (5), 2-6 y 7-5.

Para Zeballos, séptimo en el ranking mundial , y el catalán, décimo, era la segunda oportunidad de conquistar un Grand Slam, después de la final que perdieron en el US Open de 2019.

El marplatense, de 36 años, y Granollers, de 35, se consagraron campeones esta temporada en el Masters 1000 de Madrid, pero no pudieron ante Pavic y Mektic.

The first all-Croatian team to win a Grand Slam 🇭🇷

Nikola Mektic and Mate Pavic win the Gentlemen’s Doubles title with a 6-4, 7-6(5), 2-6, 7-5 victory against Marcel Granollers and Horacio Zeballos#Wimbledon pic.twitter.com/ObHONohBfT

