Afirman que "no hay una política general de preservación del patrimonio" en Mar del Plata

Desde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon expresaron este lunes su preocupación ante la situación del patrimonio histórico y cultural de Mar del Plata, afirmaron que no hay una política general y denunciaron que falta incentivo, normativa y conciencia social al respecto.

"No hay una política general de preservación del patrimonio en la ciudad. Falta normativa e incentivos. No hay una conciencia al respecto, no sólo en las autoridades, sino en la población. Hay muchas casas que a la gente no le interesan para vivienda y que se pretenden construir edificios, y esto logró generar un retroceso de la preservación de lo que es el chalet marplatense, no sólo de los inmuebles que están declarados, sino de los que no lo están y se van demoliendo día a día", afirmó Fernando Rizzi, Defensor del Pueblo.

"Es una pena que obedece a una falta de conciencia social de la importancia de la preservación del patrimonio, sumado también a la falta de incentivos porque cuando la gente sabe que en su inmueble se puede hacer un edificio de tantos pisos y no hay incentivos para preservar, evidentemente se vende y se demuele para construir. Se hace difícil exigirle al propietario", explicó.

"Hoy, hay inmuebles que están entre edificios y se hace muy difícil. Esto se debería haber previsto años atrás con la creación de áreas patrimoniales que justificaron preservación en conjunto, pero han sido invadidas por edificios en alturas", concluyó en diálogo con CNN Radio Mar del Plata 88.3.