Establecieron el protocolo sanitario para las elecciones

La Cámara Nacional Electoral presentó el protocolo sanitario que se deberá aplicar en todo el territorio nacional, "a los efectos de llevar adelante el acto electoral correspondiente al año 2021, con los mayores niveles de seguridad sanitaria para todos los participantes del proceso".

En un primer término, se detalla que se procurará reducir la cantidad de mesas por establecimiento de votación y aumentar la cantidad de establecimientos de votación habilitados, a fin de reducir la cantidad de personas por establecimiento y evitar la aglomeración de electores.

Se priorizarán las plantas bajas, los lugares ventilados, un lugar de ingreso y otro de egreso (si la infraestructura lo permite), y se deberá evitar la aglomeración de personas y respetar la distancia interpersonal de 2 metros, incluso realizando la fila fuera del establecimiento.

Con respecto a la sanitización, se designará un facilitador sanitario en cada establecimiento a fin de que ordene el ingreso de los votantes y constate el uso de tapabocas y de sanitizante para las manos. Además, se realizará la limpieza y desinfección de superficies, picaportes, cuartos oscuros, pisos y baños del establecimiento de votación antes, durante y al finalizar la jornada electoral.

Habrá dos horas en las que tendrán prioridad los electores mayores de 60 años. Cada mesa recibirá, junto con los materiales electorales, un kit sanitario compuesto por cuatro (4) barbijos y alcohol en gel. Las autoridades de mesa y los fiscales que actúen en las mesas de votación deberán utilizar tapabocas todo el tiempo y respetar las pautas de higiene de manos y respiratoria.

Emisión del voto

✔Antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario.

✔El elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar entregárselo en la mano.

✔Los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos.

✔Se recomendará a los electores que, al introducir el sobre en la urna, eviten tocar la urna.

✔Se recomendará a los electores que lleven su propio bolígrafo para firmar el padrón. En caso de no hacerlo le será provisto uno debidamente sanitizado. Luego de cada uso la autoridad de mesa deberá sanitizarlo.

✔La constancia de emisión del sufragio no será entregada en mano al elector. La autoridad de mesa la dejará sobre la mesa de donde será recogida por el elector.

✔Se recomendará que el control de las boletas se circunscriba a la corroboración de que las boletas que están en el cuarto oscuro son las oficiales y de que efectivamente hay boletas de la fuerza política en cuestión. Se debe evitar que los fiscales manipulen los mazos de boletas más allá de lo estrictamente necesario.

✔Luego de ejercer el derecho a voto, el elector deberá retirarse del establecimiento.

El protocolo completo: