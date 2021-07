Actividad comercial en Mar del Plata: "De cajas cerradas a trabajar un 50%, hace que la gente esté contenta"

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 1.6 millones de viajeros se trasladaron por todo el país y gastaron un total 4.576 millones de pesos, en el fin de semana largo por el Día de la Independencia.

El sector funcionó a un 50% de lo que sería esta fecha sin pandemia, en línea con las expectativas. En Mar del Plata desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) coincidieron en que dicho porcentaje fue menor de lo que hubiera sido en un feriado sin una pandemia de coronavirus presente, aunque era algo que esperaban. El sector apuesta ahora a lograr buenos resultados en el receso invernal.

"Ha sido un fin de semana que nos ha servido. Se trabajó, vino mucha gente. Por supuesto que el número de personas que vinieron no era el esperado en un fin de semana largo normal y sin pandemia , teniendo en cuenta de que vino menos del 50% de lo habitual", manifestó Eduardo Mayer, tesorero de la UCIP Mar del Plata en declaraciones a El Marplatense.

"De todas maneras el fin de semana ayudó muchísimo y el clima también fue un factor importante. Los centros comerciales se vieron cargados de gente, como así también los restaurantes, el centro comercial del puerto y demás. Todo el mundo ha trabajado bien y eso es una ayuda grande para ver si podemos llegar al verano", aseguró.

"Veremos que es lo que ocurre con las vacaciones de invierno, pero creo que este puede ser un anticipo de que pueda venir gente. Estamos dentro de una zona importante, teniendo en cuenta de que estamos a solo 400 kilómetros del AMBA desde donde la gente puede tomar su auto y en forma espontánea venirse a Mar del Plata", destacó Mayer.

"Eso realmente nos ayuda, sumado a que la gente quiere salir. Lógicamente Mar del Plata está dispuesta a recibirlos a pesar de que este fin de semana no en todos lados estuvo habilitados. En el puerto por ejemplo no se pudo salir a navegar porque Prefectura no lo permitió por la fase en la que nos encontramos", señaló.

"A nivel general es para destacar que hubo un buen movimiento de caja en los comercios y eso ayuda muchísimo. De venir prácticamente con cajas cerradas sin trabajar, a poder trabajar un 50%, hace que la gente este contenta de todas maneras. Eso hace que los negocios funcionen y ya la vida y las expectativas sean diferentes", subrayó el tesorero de la UCIP Mar del Plata.

"Si seguimos avanzando con la vacunación creo que estas vacaciones se va ha trabajar y después encararemos el verano de otra forma. Creo que vamos a poder tener un verano con un movimiento casi normal y eso significará que trabajemos y que los negocios por lo menos paguen los gastos y no estén dando perdida como están dando desde hace un año y medio", remarcó.

En referencia a las preocupaciones para lo que resta del año hasta llegar a la próxima temporada de verano, Mayer sostuvo que "tienen que ver sin dudas con las deudas que se han generado. Los alquileres no son fáciles de abonar y los propietarios quieren cobrar lógicamente. Los impuestos y las deudas que se han puesto en moratoria también son una carga, porque si bien en su momento fue una solución, ahora lógicamente hay que pagar".

"El personal con el que cuentan los comercios también es una preocupación a tener en cuenta con respecto al pago de los sueldos y todos los gastos que eso implica. Esas son las preocupaciones que en el sector existen por el momento, por lo que esperemos que podamos ir levantando de a poco para poder llegar a los niveles normales que Mar del Plata tiene", aseguró.

"Con respecto al comercio, Mar del Plata está preparada para atender para el turismo. En otros lugares, partidos o ciudades, el comercio que tienen sigue funcionando aunque un poco menos, porque está preparado para la cantidad de habitantes que tiene ese lugar. Nosotros tenemos turismo y en estos casos nos damos cuenta de la importancia que tiene y el derrame que eso genera", concluyó Eduardo Mayer.