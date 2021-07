Vecinos autoconvocados reclamaron más cámaras para los barrios de Mar del Plata en el COM

Vecinos autoconvocados de General Pueyrredon realizaron este martes una manifestación en las puertas del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para reclamar mayor presencia policial y la instalación de nuevas cámaras de seguridad en los barrios de la ciudad.

Preocupados por la inseguridad, residentes de la periferia de Mar del Plata y Batán presentaron "las notas necesarias" para que solucionar el problema, pero desde hace ocho meses que reciben la misma respuesta por parte de las autoridades, quienes afirman que "están trabajando en ello".

"Dicen que están esperando los materiales, que hay una nueva licitación, que los técnicos están con coronavirus. Ante estas respuestas, nos vimos obligados a tomar esta medida", explicó el vecinalista Matías Méndez en diálogo con el móvil de El Marplatense.

"Las cámaras son insuficientes y falta personal capacitado en el COM. Ya presentamos el comunicado, pero no hemos tenido ninguna solución así que de acá no nos vamos a ir hasta tener una respuesta favorable para los vecinos", concluyó.

