Incendio del ex cine Mar del Plata: aseguran que las obras de Castagnino no sufrieron daños

Tres dotaciones de bomberos combatieron durante dos horas un incendio que se inició anoche en el inmueble donde funcionó el cine San Martín, en el macrocentro de Mar del Plata, sin que se produjeran víctimas ni daños en dos murales del artista argentino Juan Carlos Castagnino que hay en el lugar, tras lo cual comenzarán esta mañana las pericias para determinar las causas que provocaron el fuego.

"Ya pasó la etapa de la mitigación, de la tensión y ahora entramos en etapa de respuestas para conocer los motivos que iniciaron este incendio de envergadura en las próximas horas. Además los vecinos aguardan que se les pueda dar nuevamente el servicio de gas, que fue cortado de manera preventiva, como lo fue la evacuación", explicó el titular de Defensa Civil de Mar del Plata, Rodrigo Goncalvez.

"Los responsables de la empresa que trabajan en el lugar tienen que dar respuestas a cuestiones que tienen que ver con cómo quedó el techo y el frente. Es una construcción sólida, pero todavía quedaron elementos que pueden generar algún perjuicio para los vecinos y las personas que transitan el lugar. Por ello, se hizo un importante perímetro en la zona", agregó.

Y detalló: "Hay un entretecho de yeso que se desplomó por la mitad. Hacer una valoración del trabajo de los bomberos. El valor y las agallas de los bomberos de Mar del Plata no lo vi en otra parte, se la juegan y hoy hablamos de un incendio que se pudo dominar, después de dos horas en un lugar que tenía una saturación de humo más que importante y a su vez por la temperatura al momento de ingresar y la explosión de una garrafa. Fue un trabajo impecable".

"El área técnica de bomberos nos va a dar cierta respuestas a estas cuestiones. Por suerte sucedió en la parte superior del techo porque dentro del interior hay material inflamable, que si hubiese sido alcanzado por las llamas, estaríamos hablando de otro tipo de consecuencias", dijo

"Las dos obras tenían algún tipo de cobertura para no dañarlas en las tareas de demolición que se está llevando a cabo. A simple vista y por las incursiones que he hecho por la madrugada, no han sido dañadas de manera significativa. Con una inspección a la luz del día nos va a permitir un panorama más claro", aclaró.

Finalmente, indicó: "Hay que destacar que los responsables de la obra estuvieron en el lugar y se pusieron a disposición. A las 5 de la mañana cerramos el portón y ellos dan cuentas que estuvieron trabajando hasta las 17 de ayer, por lo que a la hora del inicio del foco ígneo no había nadie".