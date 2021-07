Lele Usuna: "Sigo shockeado, no creo todavía que soy olímpico"

Leandro "Lele" Usuna está pronto a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, aunque aún está "shockeado" por conseguir la clasificación.

"Tenemos tanto y nos queda mucho. Se siente la emoción, la garra que siempre metemos. Este es un esfuerzo de equipo, que venimos trabajando hace mucho. Son años de disciplina, sacrificio, garra, para que de sus frutos. Lele Usuna va a los juegos, pero llevamos la bandear del surfing argentino. Vamos a seguir dándole y luchar para seguir metiendo más surfistas a nivel internacional", afirmó Usuna en una conferencia de prensa.

En el encuentro, que tuvo lugar en la plataforma Zoom, estuvo presente Freddy Tortora, presidente de la ASA, el entrenador Martín Iatauro, Andres Maccio, presidente del Ente Municipal de Deportes, la Coordinadora de deportes náuticos del ENARD, Paula Gergo, entre otros, incluídos los padres de "Lele".

"Fui al Mundial a buscar mi clasificación, a pelearla, sabiendo que los peruanos en este mundial son mis amigos porque si les iba bien tenía la posibilidad de clasificar. Sigo shockeado, no creo todavía que soy olímpico. Tal vez caiga allá, en el desfile, cuando me ponga la licra, después... No sé, pero estamos a nueve días", señaló el surfista.

En este sentido, destacó que se trata del "el evento más importante, y es histórico porque es la primera vez del surf". "Es difícil controlarlo, estoy ansioso, probando muchas tablas, entrenando full, venimos con toda, hay muchas ganas", agregó.

Usuna, además, debutará en el primer heat. "Conozco Japón, conozco la ola, es parecida a lo que surfeamos en Argentina a nivel fuerza, tamaño, estamos acostumbrados. Hay buen clima porque es verano", detalló.