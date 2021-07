Trece condenados y dos policías absueltos en el juicio a una organización narco

Durante la instancia de alegato el fiscal también había citado una conversación entre Novile y Menghini:

- Escuchame, tengo una amiga que quiere probar fa fa fa- le dijo Menghini.

- ¿Que quiere qué?- le respondió Novile

- Que quiere comprar falopa boludo, tengo una amiga que quiere comprar falopa. (…) Escuchame, ¿no me conseguís una o dos bolsitas pero que sean buenas, buenas, buenas? (…) Yo te doy la plata ahora, no hay drama, pero tiene que ser buena, boludo.

- Sí.

- Yo sabés que no tomo hace mil años pero, bueno, es la mina, la que me estoy curtiendo yo, boludo; quiere probar, le di de probar pepa la otra vez, quedó re contenta.

- Bueno, lo mejor que hay es lo de Mirta, cincuenta la bolsa cheta, vale ciento cincuenta la bolsa cheta.

“De esta conversación no sólo surge que un Oficial de policía encargado de la prevención consume drogas, sino que además Novile le proporciona información vital a Menghini acerca de quiénes serían los que tendrían la mejor droga, información que no es utilizada para iniciar una investigación, sino que por el contrario, solicita a Novile que no revele su identidad al momento de hacerse de la droga”, había cuestionado Pettigiani, quien en otro tramo del alegato señaló que “la información que los imputados Novile, Menghini y González compartían la utilizarían a los efectos de brindar protección a la Villa Mateotti”. Así surge, citó el fiscal, de una escucha:

- Hoy toqué a mi hermano y me dijo que el que la baja a la Mirta es el Carloncho- le dijo Menghini a González.

- ¿El Carloncho?

- Sí, me dijo que una que vende muchísimo, que tiene un kilo siempre en la casa, uno que queda en Mario Bravo, ahí enfrente de, de donde están todos los de Prefectura.

- Sí...

- Una casa roja, después te paso todos los datos bien.

- Che, qué, se la lleva el Carloncho o la va a buscar Mirta?

- No, se la lleva, se la lleva ahí a la casa.

- ¿Se la lleva a la casa?

- Sí, Carloncho la baja a toda la villa, se la baja a la Lidia, se la baja a (ininteligible)

“En dicha transcripción, queda claro entonces que Menghini y González, pese a desempeñarse como oficiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires, nada hacen con dicha información, dado que ninguna investigación ni procedimiento se inició al respecto en dicha casa roja pese a encontrarse perfectamente individualizada, garantizándose de esta forma la impunidad de la actividad de la organización”, entendió el MPF en la reconstrucción de la prueba.

El vínculo entre los policías no era solamente laboral, de acuerdo a la prueba volcada por el fiscal al momento de alegar. En el marco de la causa quedó registrada una conversación en la que acuerdan ir juntos a una fiesta electrónica en un balneario del sur de la ciudad, y en otro diálogo de Menghini con un varón, el primero le hace referencia a que había conseguido droga para consumir en la salida: “Le pedí dos, tengo dos pastillas para vos, dos pastillas para Pelu y tengo las entradas… No te preocupes, allá hay más, si va a estar el Negro, cuando llegue el Negro va a traer de todo. Aparte tengo el popper, también me lo regaló Pedro. Las pastillas hay que pagárselas 100 pesos cada una”. De acuerdo al informe de la PSA el masculino apodado “el Negro” sería Pedro Ismael González.

Un año después, en enero de 2017, el vínculo entre Menghini y González, había dejado expreso el MPF, continuaba “en iguales términos”, según se desprendía de una comunicación con una persona apodada “El Gordo”. “Salió negoción. Pedro me averiguó por un amigo de él que tiene el mejor Popper de todos, diecisiete pastillas de éxtasis y nueve pepas”, le dijo con el objeto de compartir el negocio con su interlocutor, a quien además le manifestó: “¿Querés que lo compremos y después de última lo repartimos, le vendemos a Pepe?”.

“Lo cierto es que, conforme ha resultado identificado por la prevención y probado en la presente causa, Menghini y González adquirían estupefacientes, bien para consumir o para revender en las fiestas electrónicas a las cuales concurrían, siendo su rol justamente el evitar el tráfico de estupefacientes y no el fomentarlo”, había cuestionado Pettigiani al momento del alegato.