Consideran que "es demencial no vacunarse" contra el coronavirus

El gobierno bonaerense acelera el proceso de vacunación en la Provincia, priorizando las primeras dosis, y Mar del Plata no es la excepción. En este marco, el ex secretario de Salud, Alejandro Ferro, consideró que es importante para enfrentar las nuevas variantes cumplimentar las dos dosis y que "es demencial" no vacunarse.

"El ritmo de vacunación de hecho se está acelerando afortunadamente. El tema es que cuando uno habla de la vacunación y de las variantes, particularmente la variante delta, tiene que hablar idealmente con la vacunación completa que es la segunda, las dos dosis. Cuando analizamos el porcentaje de vacunación con todo en Argentina, lamentablemente es muy bajo. Entonces hay que seguir haciendo el esfuerzo de vacunar y vacunar", afirmó Ferro en diálogo con Hora 12 por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

El especialista tomó como ejemplo el caso de Inglaterra, que la aplicación de las dos dosis de vacunas "redujo las internaciones, inclusive de los pacientes con la variante delta, en un 95%".

"No hay ninguna duda de la efectividad de las vacunas, de ninguna, yo creo que es demencial no vacunarse. Es demencial en cuanto a uno y es criminal en cuanto a la protección de la sociedad. El problema es que una persona que está infectada puede infectar a otros y puede causarle la muerte a otros. Entonces yo creo que ahora no hay dudas de que hay que vacunarse", aseveró Ferro.

Al analizar la situación epidemiológica actual de la ciudad, el ex secretario de Salud dijo que estamos "en una tensa calma", la cual "puede terminar o puede seguir siendo una tensa calma y nada más, o puede ser una tensa calma que lamentablemente trae un rebrote complicado".