Pujía: una calle de Jardines de Camet perdida en el olvido

Están las máquinas del Municipio trabajando en la zona. A Pujía al 3200, en el barrio Jardines de Camet, no llegan. La calle, según comentaron los vecinos a El Marplatense, no tiene mantenimiento desde hace dos años y medio.

La problemática es aun mayor en los días de lluvia, pero hoy por hoy, con varios días sin precipitaciones, Pujía al 3200 está inundada. Y los vehículos que la transitan se vuelven un mayor riesgo para transeúntes ya que evitan los pozos subiéndose a la vereda.

"En realidad venimos reclamando hace bastante por el tema de la falta de arreglo de las calles del barrio. Hace más de dos años y medio que tenemos la calle Pujía sin arreglo, están viniendo al barrio a hacer reparaciones en las calles linderas y a nosotros nos vienen dejando sin solucionar el problema. Nos dicen de que puede llegar a ser en el transcurso del año y sabemos que estando ahora las máquinas acá, una vez que se vayan no vuelven", le comentó Francisca, una vecina de la zona, a El Marplatense.

"El motivo que dicen que no están haciendo nuestra calle, es por el tema de que está la pala rota. Al parecer no sé si es la única pala o cuál es el motivo, pero no puede ser que hace dos años y medio que no nos vienen a reparar. Alguna solución tiene que haber, no puede ser que nos vuelvan a dejar otra vez sin arreglar la calle", se quejó.

Es llamativo que tras varios días sin lluvias aparezcan grandes charcos por la calle. Algo que destacó Francisca al manifestar que "hace más de una semana que no llueve y no se termina de ir el agua. No solo la calle, ahora las veredas también se empiezan a arruinar porque los vehículos tratan de agarrar por las veredas para esquivar los pozos porque cuando hay mucha agua no detectan hasta dónde es la profundidad y de hecho, llegando a la calle Godoy Cruz no se puede casi transitar".

Además, la vecina de Jardines de Camet advirtió que "los chicos corren peligro porque los autos se desvían por la vereda. La gente grande que quiere salir a hacer sus mandados o ir a tomar el colectivo, no saben por donde agarrar, los ves que van haciendo malabares, la verdad triste la situación".

Escuchá el reclamo de la vecina de Jardines de Camet con el movil de El Marplatense.