Una familia fue evacuada por el temporal

A raíz del temporal de fuerte viento y lluvia que está atravesando General Pueyrredon, desde la Municipalidad informaron que se registraron voladuras de techos, caída de árboles y cortes en los servicios de energía eléctrica y telefonía en distintos barrios.

El intendente, Guillermo Montenegro, acompañado por la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Hourquebié y el titular de Defensa Civil, Rodrigo Gonçalvez; estuvieron presentes en las zonas donde se está trabajando.

En ese sentido, en virtud de la situación imperante, se atendieron 11 reclamos por voladura de techos, 57 relacionados a problemas con el servicio de energía eléctrica, 22 por el telefónico y 38 referidos al arbolado urbano.

Además, dos familias están siendo asistidas en estos momentos por inconvenientes provocados por las inclemencias climáticas. Una de ellas fue evacuada y trasladada al Hogar Galé.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) consigna que la alerta por los intensos vientos sigue vigente, por lo que la población deberá seguir tomando recaudos.

Ante cualquier dificultad, podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

En este marco, desde el municipio recordaron que para notificar sobre personas en situación de calle los vecinos pueden comunicarse al 147 o con el Parador Las Américas (465 0443).

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y chapas.

-Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegurar andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

-Alejarse de cornisas, muros, árboles y tomar precauciones delante de edificios en construcción.

-No concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.