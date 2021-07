Denuncian que IOMA dejó sin medicamentos a pacientes con fibrosis quística

El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, presentó un pedido de acceso a la información ante el IOMA, requiriendo informes sobre la negativa de suministrar los medicamentos a pacientes con fibrosis quística. Denuncian que "IOMA incumple un fallo judicial que obliga a cubrir el costo de un medicamento que mejora la calidad de vida de los pacientes".

La presentación del legislador se dió luego de que un joven bonaerense, Lucas Dopazo, hiciera pública su delicada situación de salud a raíz de la falta de cobertura de la obra social provincial.

A través de un video publicado en las redes, Dopazo hizo pública su denuncia y relató la situación que padecen él y otros bonaerenses a los que IOMA les niega la provisión de medicamentos para dar tratamiento a la enfermedad de fibrosis quística:

“Estoy en lista de espera para trasplante bipulmonar y hace 9 meses mi salud dio un giro que nunca imaginé. Comencé a tomar Trikafta, una nueva medicación importada y de alto costo económico. No fue nada sencillo conseguirla: frente a la negativa de mi obra social IOMA, tuve que presentar un recurso de amparo y obtuve sentencia favorable. Gracias a este tratamiento pude volver a respirar, mi capacidad pulmonar era del 23% y ahora es del 35%, recuperé mi peso normal, mi estado de salud mejoró notablemente”, explicó Dopazo.

Luego de cumplimentar con toda la documentación y formar un expediente para que IOMA haga entrega de las dosis correspondientes para su tratamiento, el Instituto de Obra Médico Asistencial demoró la entrega de los medicamentos e incumplió un fallo judicial que obliga a la prestadora de salud provincial a cubrir el fármaco “Trikafta”: “Debido al retraso en la entrega por parte de IOMA, tuve que saltear y disminuir las dosis que estoy tomando y ya no tengo más medicación para tomar. Hace casi 2 meses que la orden de compra ingresó al proveedor Stone Fly, desde esa fecha me comunico semanalmente con ellos y no obtengo respuesta sobre cuándo llegará mi medicación. Este tratamiento no se puede interrumpir porque puede generarme un daño irreparable. No puedo esperar más, porque mi estado de salud no lo permite. Grabo este video porque más allá de lo judicial ya no tengo más herramientas para resolverlo", relató el jóven en el video.

Atento a esta dramática situación, el diputado Luciano Bugallo, de Juntos por el Cambio, se puso a disposición del paciente y presentó un pedido de informes dirigido al presidente del IOMA, Homero Giles, en el que requiere explicaciones ante la falta de suministro de medicamentos para Dopazo y otros pacientes que sufren esta enfermedad en la Provincia.

En el documento elevado a la obra social bonaerense, el legislador opositor pide que “se informe motivo por el cual IOMA incumple con una sentencia judicial, dejando de asistir con el medicamento 'Trikafta', al Sr. Lucas Dopazo”. En el mismo sentido requiere se detalle “cantidad de afiliados que se encuentran en tratamiento con la misma medicación, y si la obra social está cumpliendo con la entrega del mismo”.

El legislador también exige se informe “si existe o existió llamado a licitación o se adquirió la droga recientemente, y si consta alguna deuda o demora en los pagos a los proveedores que genere un atraso o la no entrega de la droga en cuestión". Por último, pide que se explique “de qué manera está asistiendo la obra Social IOMA a los afiliados que necesitan urgentemente de la droga 'Trikafta' para poder vivir y hace meses no se les entrega”.

Para el legislador “lilito”, “esta situación de incumplimiento no nos sorprende. A principios del año pasado denunciamos que desde el Ministerio de Salud que encabeza Daniel Gollan, se había interrumpido la entrega de medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas, cuando estábamos en medio de una pandemia. Abandonaron a pacientes de altísimo riesgo y no dieron respuesta".

"Lo que sucede con Lucas y con muchos otros bonaerenses que sufren esta enfermedad, es gravísima porque no sólo demuestra la falta de sensibilidad y de preocupación por la salud de los ciudadanos de la Provincia que tiene el kirchnerismo, sino que también expone la falta de cumplimiento de un fallo de la Justicia que obliga a IOMA a proveer este medicamento, que permite la supervivencia y mejora la calidad de vida de los pacientes con fibrosis quísitica", dijo.

"Esperamos que luego de esta acción, las autoridades de la obra social que tienen cautivos a todos los empleados públicos de la provincia, cumpla con la sentencia judicial y reanude inmediatamente la entrega de la Trikafta”, concluyó Bugallo.