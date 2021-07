La Universidad de Mar del Plata, pionera: equipararon las licencias por paternidad

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) volvió a ser pionera en las últimas horas al ampliar las licencias por paternidad y equiparar las de maternidad entre personal docente y no docente. Según indicaron, se trata de un paso más en el camino por la igualdad de género.

La ampliación de las licencias filiales se firmó con el objetivo de saldar una vieja deuda porque los docentes tenían permisos más extensos que el de los trabajadores no docentes. Así que el proyecto iguala esos plazos, explicaron desde la Secretaría de Asuntos Laborales Universitarios.

Por otro lado, lo que hace es extender la licencia para la persona no gestante que en la mayoría de las veces son los varones. "Por eso decimos que es una política con igualdad de género porque reconoce el derecho de las personas no gestantes para que puedan cuidar a sus hijas o hijos y, sobre todo, no sea siempre la mujer que es donde recaen casi siempre las licencias que detiene su vida laboral y profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos", afirmó Romina Hernández.

Y puntualizó: "Era de 90 días con una renovación de 90 días y en el caso del personal no docente de 60, pero para la persona no gestante era de 10 días hábiles. Y en el otro caso 15 días corridos. Ahora, lo que hacemos es llevar todos a 45 días".

"Ojalá que podamos ser pioneros en esto, pero sobre todo que podamos ser motivadores los demás. A veces, no alcanza con pedirle a las personas que tengan corresponsabilidad en las tareas de cuidado y del hogar, sino que el Estado tiene que estar presente para poder llevar adelante medidas que le permitan a las personas desarrollar esto en igualdad de género", concluyó.

