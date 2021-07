Kreplak: “No me ofrecieron ninguna candidatura”

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dijo en CNN Radio que no le ofrecieron ninguna candidatura de cara a las elecciones legislativas de este año, aunque aclaró que le gusta “mucho más la gestión”.

“No me ofrecieron ninguna candidatura, pero no estoy en esas mesas de tomas de decisiones”, lanzó en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN, en tanto que sostuvo que “es importante llevar a la campaña la explicación de qué es lo que hicimos en la salud y que es lo que queremos hacer”.

Sobre la posibilidad de incorporar el “Pasaporte sanitario”, reconoció: “Podría ser. Es mucho más seguro hacer una reunión con gente vacunada. Es una cuestión de avanzar y evitar rebrotes. Tiene sentido”.

Además, sobre el proceso de vacunación, indicó: “Empezamos con la inscripción de mayores de 18 años hace tiempo. Tenemos inscripto a la mayoría de los mayores de edad y también probablemente hagamos estrategia de estimulación a vacunados”.

“El casa a casa que hacemos ayuda mucho porque incluso allí los ayudamos a inscribirse”, precisó.

Kreplak dijo que “necesitamos que el sistema de salud sea mucho más empático, pero no quiere decir que eso tenga que estar siempre a favor de lo que opina un focus group y tomar las medidas que tienen mejor impacto para la evolución de la pandemia”.

“Investigamos lo que hacemos para saber si está bien o mal y después lo sometemos a publicaciones. Nos basamos en la ciencia y es la forma de tomar decisiones. No es lo que quiere un grupo. No se puede gestionar así con responsabilidad”, aclaró.

El funcionario bonaerense se refirió a la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de ir hacia una presencialidad total: “Para poder decir cuanta gente puede ir a un aula y hasta que no tengamos una situación pospandémica de no correr riesgo, no tenemos que violar los protocolos. Tiene que haber distanciamiento”.

“No podemos someter a la población a un riesgo. Si tenemos condiciones de que haya plena vuelta con distanciamiento, hagámoslo”, explicó.

Y pidió: “Seamos cuidadosos y defendamos lo que hemos ganado. Tenemos que evitar un retroceso”.