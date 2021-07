Con las manos en la masa: los atraparon robando una vivienda en Parque Luro

Dos hombres fueron detenidos este jueves a la mañana en Mar del Plata por el delito de tentativa de robo luego de que la policía observara la manera en la que ingresaban a un domicilio del barrio Parque Luro, llevándose varios elementos de los propietarios.

El hecho ocurrió cuando personal de Comisaria Séptima estaba realizando recorridos periódicos de prevención en Avenida Tejedor al 800. Tras lograr identificarlos, los efectivos secuestraron una bicicleta rodado 28, una pala de punta ancha, otra de punta fina y segmentos de caño de bronce.

En tanto, todavía no se pudo ubicar al damnificado, ya que que se trata de una persona de 98 años de edad que no vive en el lugar y no se encontraba allí al momento de los ocurrido.

Finalmente, intervino la Fiscalía de Flagrancia a cargo de la Dra. Sánchez, quien dispuso se notifique a los aprehendidos de la formación de causa por el delito de tentativa de robo y que sean alojados en la Unidad Penal 44.