"Manino" Iriart: "Hay que tener el mayor músculo representativo en las listas"

El director Nacional del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, aguarda que en la Quinta Sección electoral todos los sectores que integran el Frente de Todos estén representados en la lista de precandidatos al Senado bonaerense y en la boleta local en la ciudad de Mar del Plata.

En declaraciones a El Marplatense, el exdiputado provincial explicó que "por un lado se siente algo que pareciera un cliché pero no lo es, yo estoy sentado en mis escritorio, lleno de planillas para todas las provincias respecto a las vacunas, nuestra cabeza está puesta realmente en eso, pero una parte del día, el momento del cierre de listas por supuesto estamos informados".

"Yo creo que en las próximas horas vamos a tener buenas ofertas electorales en los municipios, en la provincia, en nuestro país, de nuestros frentes políticos. La idea es seguir trabajando hasta las ultimas horas para tener las mejores representaciones en nuestras listas", destacó.

A su vez, el funcionario nacional subrayó que "ese es un poco el trabajo que se viene haciendo en la superestructura, que se viene haciendo en los territorios, para poder tener, como yo digo, el mayor músculo representativo en las listas. De eso se trata, siempre por la positiva, hay que tratar de que estén todos representados o sintetizados, porque ustedes saben no hay 200 lugares, hay 36 lugares a cubrir o 12 lugares en el caso de los concejales en los distritos, hay en la lista hay una determinada cantidad de números que hay que cubrir, pero hay síntesis que hablan de la representación de ese electorado. Y eso es lo que hay que ir a buscar".

"Hay que tratar de que lo que ocurrió en 2019 en nuestro sector político, con una estrategia magnifica de Cristina Fernández de Kirchner se pueda lograr mostrar en este cierre de listas. ¿Qué fue lo que sucedió en 2019? Claramente se sentó Cristina Fernández de Kirchner, convocó a todos los sectores - recordemos que ahí ingresó al Frente de Todos y el Frente Renovador, ingresaron las organizaciones sociales, lo que era Unidad Ciudadana, ingresó esos sectores lo que fue después esa síntesis que hablaba yo recién para la presidencia de la Nación que fue presidente Alberto Fernández en las listas nacionales, y sectores del radicalismo que se incorporaron al frente de todos. Eso es expresar la síntesis".

"Lo que tenemos que hacer en las listas ahora tiene que ver con estoy y si esto no nos podemos poner de acuerdo, no hay conciliación posible, para eso están creadas las Paso, para eso están creadas las internas y hay que darle la posibilidad a los territorios donde no se pueden poner de acuerdo, esa posibilidad de competir para poder representar ese electorado y eso es lo que creo que se va a hacer en las próximas horas", consideró Iriart.

Al mismo tiempo, remarcó que "yo recuerdo cuando Néstor Kirchner creó el sistema de Paso con todo un sistema político que tenía que tener la oportunidad, la posibilidad de participación y me parece que eso es lo que también a la larga da resultados, que se puedan expresar los distintos sectores, pero siempre no moviéndose del sector donde uno apuesta. Porque también las vistas camaleónicas no están bien vistas para la comunidad uno tiene que defender ideas, no personas. Y eso es lo que uno tiene que representar en las listas donde tiene que haber una síntesis claramente y me parece que puede existir esa posibilidad, en los lugares".

"Yo lo vengo diciendo hace unos días, en los sectores políticos donde yo estoy nadie sobra, todos somos útiles de una u otra manera, entonces esta representación tiene que estar ahí porque el elector cuando vaya a emitir su voto tiene que tener la posibilidad de sentirse representado. Si no te sentís representado por las ideas políticas y por las personas que expresan esas ideas, es muy factible que no vote a ese sector y vote a otro", finalizó.