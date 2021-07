En un día histórico, Lele Usuna avanzó pero deberá pelearla desde el repechaje

Por el sistema de competencia, Ferreira y Ohhara avanzaron a la tercera ronda, mientras que Fioravanti y Usuna volverán a competir en la segunda ronda (repechaje), que comenzará desde la 1.40 del domingo. Así, el marplatense sigue en carrera y tendrá una chance más de seguir en carrera en Tokio 2020.

En diálogo con TyC Sports, en vivo, dijo que "Siempre el primer heat en cualquier competencia tiene mucha ansiedad, muchas ganas y una mezcla de emociones, más en un Juego Olímpico. Estoy disfrutando. Es lindo que el deporte haya llegado a esta instancia y que el mundo esté unido en un momento difícil a través del deporte. Venimos a luchar, digo lo de disfrutar para camuflar un poco, pero vengo a tratar de ir lo más lejos para Argentina, el surf y los que me empujan, porque siento que les debo algo", sostuvo el marplatense.

Con respecto a las cuestiones a corregir antes de la segunda ronda, Usuna compartió los consejos que le dio su entrenador: "Me dijo que podría haber estado más activo, buscando más olas, pero que no estaba disconforme. Son solamente detalles para corregir. Me dijo que disfrute y que esté feliz de estar acá, que ya es enorme".