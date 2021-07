Piden arreglar luminarias en el barrio La Trinidad

El bloque de concejales del Frente de Todos presentó un proyecto de comunicación por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo local que lleve a cabo un relevamiento de las luminarias correspondientes al barrio La Trinidad, estableciendo a posteriori “un plan de trabajo para la puesta en valor de las mismas y/o colocación de aquellas necesarias a fin de proveer a los vecinos y vecinas de un adecuado alumbrado público”.

En el expediente, al cual El Marplatense tuvo acceso, el edil Roberto Páez denunció “el deficiente estado del alumbrado público del barrio La Trinidad de nuestra ciudad” y reclamó “la necesidad de proveer de una solución a esta problemática”.

En ese sentido, remarcó que “los espacios públicos son esenciales en la vida de las ciudades, mediante ellos garantizamos el acceso a una multitud de prerrogativas, como la movilidad, las reuniones, el deporte, la salud, entre muchos otros. El acceso al espacio público es entonces un derecho que genera y garantiza otros derechos”.

“Como todo espacio público, requieren que el Estado participe en su diagramación y administración de forma activa, garantizando el derecho a la ciudad, entendido como el acceso a la urbe, como proyecto de vida que abarca no solo las funciones económicas sino también los lazos sociales, el vínculo con la naturaleza, etc”, añadió el concejal opositor.

Y subrayó que “las luminarias destinadas a alumbrado público son un elemento imprescindible del equipamiento urbano y el espacio común, ya que no solo sirven a fines utilitarios inmediatos, como la iluminación, sino que además ayudan a preservar la seguridad del vecino”.

“En este sentido, cuando este equipo falta o está defectuoso, es este último quien sufre las consecuencias dándose un estado de cosas indeseable, que dificulta la vida del mismo. A su vez, cuando las fallas son en las estructuras o en el cableado, se suma un elemento de riesgo e inseguridad”, dijo Páez y resaltó que “cuando estos problemas persisten, ya sea porque no hay reemplazo de las tulipas rotas, no hay mantenimiento de las existentes o se percibe ausencia de las necesarias, se denota un estado de abandono que el habitante de la ciudad y el visitante perciben, y esto debemos evitarlo por todos los medios, ya que no solo es importante que los elementos físicos estén disponibles y cumplan su función, sino que también el propio ciudadano se sienta respaldado y cuidado por el Estado Municipal”.

Detalló que “este es el caso de la integralidad del barrio La Trinidad, zona en la que los vecinos y vecinas reclaman una solución integral al tema del alumbrado público, en tanto las zonas oscuras y los conos de sombra dificultad la vida diaria, el tránsito por los espacios y la seguridad urbana”.

A continuación, el concejal sostuvo que “el barrio La Trinidad ha experimentado un marcado crecimiento demográfico, lo que sin duda implica una mayor actividad urbana y un uso más intensivo de los espacios públicos, lo que conlleva una necesidad de afinar los servicios públicos que el municipio debe asegurar. A su vez, el mentado barrio se encuentra a más de 10 kilómetros del centro de la ciudad, lo que implica que se debe estar, como estado municipal, particularmente atento a las necesidades vecinales, atento a que las distancias largas al centro implican una mayor probabilidad de circulación por el espacio intra-barrial”.

“La solución que aquí solicitamos al Ejecutivo es de índole integral, ya que las fallas en las luminarias, que los vecinos manifiestan, son generales y abarcan una diversidad de situaciones que haría poco eficiente enumerar una por una. En este orden de ideas, creemos que la solución pasa por un relevamiento detallado del estado de las luminarias de la zona, para definir las acciones a seguir, ya sea la reparación o reemplazo de las existentes o la instalación de nuevas, ya sea en reemplazo de las presentes o en nuevos puntos en donde sean necesarias”, sentenció.