Zona Roja: "Los concejales del Frente de Todos se burlan de nosotros", afirman los vecinos

Los vecinos de los barrios Don Bosco, Los Andes y Sarmiento, residentes del área de Mar del Plata conocida como "Zona roja", expresaron este domingo su descontento con los concejales del Frente de Todos por los proyectos que presentaron para solucionar la situación de inseguridad, consecuencia de la prostitución y la venta de drogas.

En lugar de la relocalización o traslado de la misma, como lo hicieron otros espacios políticos, el kirchnerismo propuso una batería de iniciativas, entre las cuales se encuentran un programa de "Zonas Seguras," un dispositivo de noche para la gente en situación de vulnerabilidad y tres Programas Reparar para la comunidad trans.

Sin embargo, los vecinos consideraron que se encuentran "lejos de brindar soluciones y restituir los derechos de quienes viven y padecen hace años la prostitución y venta de drogas en la Zona Roja".

"Los concejales del Frente de todos se burlan literalmente de nosotros. En las últimas semanas, han presentado 6 proyectos destinados a reparar los derechos de la comunidad trans, que entre otras cosas incluiría un beneficio económico y una solución del problema habitacional, etc.", reclamaron.

Y sentenciaron: "¿Quién nos va a restituir a nosotros el derecho de vivir en paz? El derecho básico de todo ser humano que es poder dormir? El derecho de estar en la vereda de nuestra Casa sin ser agredidos por estas personas? Quién nos va a compensar los daños materiales que sufren día a día nuestras viviendas a causa de las peleas que protagonizan entre ellas y sus clientes? Quién nos va a compensar el perjuicio de tener inmuebles devaluados en un barrio que hoy nadie quiere habitar? Quién garantizará nuestros derechos donde permanentemente hay hechos delictivos y violentos por parte de las personas que quieren obtener dinero a diario para comprar droga? Quién va a garantizar y restituir los derechos de las personas que asistían a establecimientos educativos y que cerraron a causa de los hechos devenidos por la Zona Roja?".

"Muchas veces hemos enumerado las aristas de una realidad insoportable de la que somos rehenes . Lamentablemente debemos y necesitamos hacer visible actos inadmisibles para cualquier persona , independientemente de su género. Venimos exponiendo y denunciando el uso de nuestras veredas como baño público. Pero los concejales hablan de derechos y “normas de convivencia” ¿Hay derecho a orinar y defecar en la puerta de nuestras casas? Quizás los ediles de Frente de Todos crean que si y quizás haya quienes hasta crean que “exageramos”", destacaron.

En este punto, los vecinos adjuntaron fotos de los perjuicios que sufren con frecuencia y expresaron: "Entendemos que las imágenes son desagradables pero más desagradable es que nos obliguen a convivir con esto y mas aún que estemos obligados a levantarnos antes de tener que salir a cumplir con nuestras actividades para limpiar y desinfectar las veredas que son usadas como baños".

Y concluyeron: "Las imágenes muestran como las integrantes de la comunidad trans hacen habitualmente sus necesidades en nuestras veredas entre las 19 y 6 que es el horario de permanencia diario. A pesar de esto, todavía hay concejales que justifican estas conductas . No hay ley ni normativa posible que obligue a una familia a vivir sometida a los “códigos” de la marginalidad . Y no hay género ni condición social que no deba cumplir con los cánones impuestos para que una sociedad viva ordenada y civilizada. Si los señores concejales que presentan una gran confusión sobre “obligaciones y derechos” (de nativos y extranjeros, ya que este colectivo es 90 % de nacionalidad peruana y ecuatoriana) creen que lo que refleja estás imágenes es natural, que trasladen la Zona Roja a sus barrios y convivan con el delito y la vulneración de sus derechos, tal cual padecemos nosotros hace 20 años".