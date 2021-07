Realizaron pintadas en la sede de la UCR: "La agresión no conduce a nada"

Aparecieron pintadas en la sede local de la Unión Cívica Radical (UCR). Desde el partido, expresaron su repudio por el hecho y aseguraron que "la agresión no conduce a nada".

"Está empezando un nuevo ciclo electoral, que debería ser una celebración a la democracia y a las distintas formas de pensar un país, una provincia, una ciudad. En lugar de eso, pasa esto, la agresión a nuestra casa partidaria. Que sirva para que todos entendamos algo: si no cambiamos la manera de valorar la política y la libertad de opiniones, es corto el futuro que tenemos. Este no es nunca el camino, pero algunos parecen no darse cuenta. Por suerte ya somos muchos los que lo sabemos y trabajamos día a día para construir otro tiempo", afirmaron.

Asimismo, la presidenta del bloque de concejales de la UCR y vicepresidenta del Comité local del radicalismo, Vilma Baragiola, también se expresó en sus redes sociales.

"Este tipo de ataques, no solo demuestran la falta educación y respeto hacia la democracia sino que nos hacen reafirmar nuestras convicciones. El comité es nuestra casa, nuestro lugar de encuentro, en donde nuestros jóvenes desarrollan su formación militante y el espacio donde nos juntamos a debatir ideas y propuestas para una ciudad mejor para todos. Podrán pintarla y dañarla mil veces, que redoblaremos la fuerza y mil veces la reparemos", escribió.