Mario Negri: “Si nos peleamos entre nosotros nos podemos ir a la banquina”

Mario Negri, diputado nacional y precandidato a senador nacional por Córdoba, advirtió en CNN Radio que “si nos peleamos entre nosotros nos podemos ir a la banquina” por las diferencias en la oposición y se refirió a la vicepresidenta Cristina Kirchner al considerar que “en el Senado está la persona más inteligente del kirchnerismo, la que quiere volver a los 70”.

“No hay una interna feroz. Le queremos sacar el estrés a la gente y hay que desdramatizar. En el radicalismo siempre hubo. El secreto está en una receta que aplico y como presidente de bloque: hay que militar las diferencias”, explicó Negri en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN.

Sin embargo, el diputado aclaró: “Hay que tener cuidado en que esto sea solo una selección de candidatos. Si nos pasamos de vuelta y nos subimos a la pelea entre nosotros, nos podemos ir a la banquina. No pierdo el orden de prioridades sobre las demandas del país”.

Por eso, Negri recordó que los comicios de septiembre “no se elige presidente ni candidatos a gobernadores, sino que se va a discutir si va a haber equilibrio de poder”.

Sobre su decisión de ser candidato por la provincia de Córdoba, Negri reveló: “Fui el último que decidí ser candidato y lo pensé mucho. El partido me empezó a pedir casi por unanimidad mi candidatura. No pude decir que no y todos buscamos la unidad”.

“Córdoba hace años que no tiene una voz potente en el Senado. Me siento con responsabilidad para representar a mi provincia. Está en juego el equilibrio de poder en Argentina”, acotó.

Además, Negri consideró: “El Senado parece que es del peronismo. Cristina ha logrado hacer un escritorio para ella prácticamente. Me siento con potencia y capacidad para sumar a que se encienda la luz del Senado. No tengo nada para perder ni para ganar. Tengo experiencia y nunca pasé por el entusiasmo del kirchnerismo”.