La marplatense Casetta pide "olvidarse rápido" de su desempeño en Tokio

La atleta marplatense Belén Casetta manifestó toda la frustración por su desempeño en la prueba de 3000 metros con obstáculos en los Juegos Olímpicos de Tokio y advirtió que su penúltima ubicación en la serie clasificatoria obedeció “a una contractura en el gemelo derecho”.

“Se me contracturó el gemelo derecho y no pude más. Sólo quise terminar” comentó la marplatense, de 26 años, que finalizó en la duodécima posición con un registro de 9m. 52s. 89/100, muy lejos de la ganadora, la oriunda de Bahrein, Winfred Yavi.

“Siento bronca porque justo esto me pasó acá” indicó la poseedora del record nacional y sudamericano de la distancia, con un tiempo de 9m. 25s. 99/100.

“Me quiero olvidar de esto lo más rápido posible”, dijo Casetta, para manifestar también que vivió una “sensación estresante” durante su estadía en la Villa Olímpica de la capital japonesa, a partir de la situación que se dio con su colega Germán Chiaraviglio, quien arrojó resultado positivo en coronavirus y no pudo competir en salto con garrocha.

“Tuve nervios todos los días para que no me diera (resultado) positivo (de coronavirus). Ahora me vuelvo a casa y quiero olvidarme de todo”, insistió en conferencia de prensa, apenas concluida la prueba.