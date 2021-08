Confirman que la vacuna para adolescentes llega esta semana a Mar del Plata

Finalmente, Argentina comienza la vacunación de los adolescentes de 12 a 17 años con condiciones priorizadas y se distribuyen más de 900 mil dosis de Moderna en todo el país, del total de 3.500.000 que fueron donadas por Estados Unidos, en el marco del Plan Estratégico que el Gobierno nacional lleva adelante en todo el territorio.

En este marco, y con la llegada de 347.760 dosis, la vacunación a menores con comorbilidades comienza este martes en la provincia de Buenos Aires, donde ya se inscribieron más de 615 mil chicos. De ellos, unos 100 mil que tienen enfermedades preexistentes y serán los priorizados.

De la misma manera ocurrirá en Mar del Plata. Según confirmó el director del Correo Argentino, Rodolfo "Manino" Iriart, el primer lote a la ciudad también llegará la semana próxima con primeras dosis para adolescentes, al mismo tiempo que comenzarán a enviarse turnos.

Al ser consultado sobre las elecciones legislativas 2021, afirmó en diálogo con CNN Radio Mar del Plata 88.3: "Ahora, estoy con muchísimas planillas trabajo porque llega la vacuna moderna a Mar del Plata estos próximos días y las transportamos con el Correo Argentino".

Los padres, madres, tutores o cuidadores de niños de 12 años deben firmar una declaración jurada que avale esa registración "y estar acompañados al momento de vacunarse".

La vacunación correspondiente a la franja etaria de 12 a 17 años incluye las siguientes condiciones priorizadas:

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.