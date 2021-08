"La Santa Patrona de las Medialunas": la influencer que promociona a Mar del Plata

La "Santa Patrona de la medialuna marplatense" es una periodista e influencer que en las redes sociales promociona la gastronomía y todos los atractivos turísticos de Mar del Plata.

Su nombre es Sol Rizzo, nacida en la ciudad pero que desde hace 15 años vive en Buenos Aires, aunque aprovecha cada momento que puede para regresar.

En una entrevista con El Marplatense, Sol contó sobre los "hilos de twitter" que la hicieron conocida en las redes y sus travesías por los distintos cafés de la ciudad.

"Estudié periodismo, escribía para páginas extranjeras de viajes y aprovechaba para meter contenido de la ciudad. Empecé en las redes con Twitter, donde más estoy, promocioné la ciudad. Hace un años inicie un hilo con atractivos de Mar del Plata y le voy agregando contenido", detalló.

Se vienen las vacaciones y, como Embajadora de Mar del Plata y Santa Patrona de la Medialuna Marplatense, procederé a darles tips a todos aquellos que viajen a La Feliz. #MDQ2020 — Sol Rizzo (@solrizzo) November 21, 2019

El contenido que muestra trata de todos los atractivos locales, de patrimonio, actividades para chicos y grandes, gastronomía "todo para mostrar al mundo que Mar del Plata no es solo una playa"

Hace unos días, fue nombrada embajadora turística de la ciudad por el Ente Municipal de Turismo (Emtur). "Es un halago y lindo que reconozcan lo que uno hace. Lo hago por amor, porque soy orgullosa de mi ciudad, es un halago que tengan en cuenta esto que hago desinteresadamente, pero que se fijen en lo que hago, la gente en las redes me preguntan cosas y yo respondo", dijo al respecto.

"Yo siempre en broma digo que soy influencer de medialunas porque las voy probando (risas). Empecé por ahí con "la ruta de la medialuna marplatense". Ahora aproveché a probar café de especialidad. La oferta en Mar del Plata es muy grande y aparecieron muchas opciones. La gente se engancha, cuando visitan un lugar que recomendé, me arroban y sacan fotos", explicó al respecto.

Para la "Santa Patrona", no hay peor sacrilegio que mojar la medialuna en el café. "Me pone de mal humor. No lo voy a permitir, algo tan noble como la medialuna mojada me pone de mal humor. Arruinas las dos cosas, solitas están bien, no necesitan otra cosa", aseveró.