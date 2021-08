Cierra una empresa luego de 43 años de trayectoria en Mar del Plata

La empresa de radiollamada TELE-TAXI informó en las últimas horas que cerrará sus puertas a fin de mes luego de 43 años de trayectoria en Mar del Plata, quedando 10 trabajadores directos y 190 indirectos, entre operadoras, secretarías, choferes y titulares, sin fuente de trabajo.

"No entendemos por qué no se buscó otras salida", expresó Eduardo Rienzi al móvil de El Marplatense sobre la determinación de las hijas del gerente de la firma donde trabajó dos décadas. Según explicó, el hombre falleció por el coronavirus hace cuatro meses y desde entonces ellas quedaron a cargo.

"Clientes cosechados a través de la trayectoria hoy están varados sin saber lo que ocurre", lamentaron los trabajadores, que pactaron una reunión este martes con el abogado de la empresa "para destrabar el problema y dar una solución inmediata a pasajeros y trabajadores, y seguir funcionando con el fin de llegar a una solución".

"Primero, pensamos que no era cierto. Pusieron un comunicado, sin mayores informaciones, diciendo que no había vuelta atrás y que hacía cuatro meses estaban luchando para tratar de sacar adelante la situación. Nosotros no estábamos enterados", afirmó Rienzi.

"Nosotros nos comprometemos a dar el servicio con los coches en buen estado y las condiciones legales y la empresa nos da los viajes. De la nada, porque los mismos usuarios llaman, la empresa dejó de emitir viajes y de recibirlos", explicó sobre el funcionamiento del establecimiento ubicado en Italia al 2600.

"No entendemos la situación. Creemos que se podría haber solucionado. El sábado mantuvimos una reunión y sacamos la cuenta de que se podía seguir con el costo semanal para mantener la radio, porque quedan las operadoras, secretarías, choferes y titulares sin fuente de trabajo", concluyó.